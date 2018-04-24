Концепцию музея-заповедника обсудят на слушаниях 

Фото с ресурса img-4.photosight.ru Известные в городе общественные деятели недавно организовали во Владимире «Клуб друзей Владимиро-Суздальского музея заповедника (ВСМЗ)». В него вошли 20 человек, среди которых выделим председателя Владимирского отделения Союза художников РФ Дмитрия Холина, скульптора Игоря Черноглазова, заместителя председателя городского краеведческого общества Валентину Титову, уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области Геннадия Прохорычева, профессора РАНХиГС Романа Евстифеева, председателя правления «Союза краеведов Владимирской области» Андрея Тихонова и председателя городского краеведческого общества Михаила Пленкина.
Свою деятельность «Клуб друзей ВСМЗ» решил начать с проведения общественных слушаний «О ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике», которые пройдут в 16.00 17 мая в актовом зале Областного совета профсоюзов (Горького, 50).
Дата была выбрана не случайно. За год до этого, в День музеев, 18 мая 2017 года в Министерстве культуры РФ под председательством министра культуры Владимира Мединского прошло совещание, на котором директору ВСМЗ Игорю Конышеву было поручено до конца 2017 года разработать и опубликовать проект концепции развития ВСМЗ.
На сегодняшний день данное поручение так и осталось не выполненным и «Клуб друзей ВСМЗ» надеется, что на публичных слушаниях гендиректор музея-заповедника Конышев представит-таки долгожданную концепцию, которой предстоит пройти публичное обсуждение «друзьями».
Напомним, что деятельность директора Конышева неоднократно подвергалась жесткой критике. Ему доставалось, в том числе, и от бывшего руководителя музея-заповедника Алисы Ивановны Аксеновой, которая упрекала нынешнего директора ВСМЗ в излишней коммерциализации музея в ущерб краеведческой и культурно-просветительской деятельности. Также Конышева неоднократно публично упрекали за закрытие Детского музейного центра и целого ряда экспозиций.
«Мы публично обращаемся к директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника И. В. Конышеву с приглашением выступить на слушаниях и представить, как это было поручено министром, концепцию развития музея-заповедника. Мы считаем, что для директора ВСМЗ И. В. Конышева это хороший шанс, нормализовать отношения с городским сообществом, ответив на беспокоящие жителей вопросы», — сообщается в пресс-релизе «Клуба друзей ВСМЗ».
Единственное, чего опасаются «друзья музея» — перевода дискуссии в политическую плоскость.
«Инициативная группа не участвовала и никогда не будет участвовать в каких бы то ни было акциях политического характера, и обращается к политическим партиям, движениям, ко всем политическим силам с требованием воздержаться от превращения вопроса поддержки Владимиро-Суздальского музея-заповедника в политическое противостояние и источник конфликтов. Подобного рода действия, на наш взгляд, могут только повредить процессам налаживания диалога и сотрудничества, и будут рассматриваться нами как намеренные провокации, направленные на рост напряженности и ухудшение ситуации», — сообщил представителям СМИ «Клуб друзей ВСМЗ».
Принять участие в грядущей дискуссии могут все неравнодушные жители нашего региона.