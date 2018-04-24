Концепцию музея-заповедника обсудят на слушаниях

Свою деятельность «Клуб друзей ВСМЗ» решил начать с проведения общественных слушаний «О ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике», которые пройдут в 16.00 17 мая в актовом зале Областного совета профсоюзов (Горького, 50).

На сегодняшний день данное поручение так и осталось не выполненным и «Клуб друзей ВСМЗ» надеется, что на публичных слушаниях гендиректор музея-заповедника Конышев представит-таки долгожданную концепцию, которой предстоит пройти публичное обсуждение «друзьями».

Напомним, что деятельность директора Конышева неоднократно подвергалась жесткой критике. Ему доставалось, в том числе, и от бывшего руководителя музея-заповедника Алисы Ивановны Аксеновой, которая упрекала нынешнего директора ВСМЗ в излишней коммерциализации музея в ущерб краеведческой и культурно-просветительской деятельности. Также Конышева неоднократно публично упрекали за закрытие Детского музейного центра и целого ряда экспозиций.

«Мы публично обращаемся к директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника И. В. Конышеву с приглашением выступить на слушаниях и представить, как это было поручено министром, концепцию развития музея-заповедника. Мы считаем, что для директора ВСМЗ И. В. Конышева это хороший шанс, нормализовать отношения с городским сообществом, ответив на беспокоящие жителей вопросы», — сообщается в пресс-релизе «Клуба друзей ВСМЗ».

Единственное, чего опасаются «друзья музея» — перевода дискуссии в политическую плоскость.

«Инициативная группа не участвовала и никогда не будет участвовать в каких бы то ни было акциях политического характера, и обращается к политическим партиям, движениям, ко всем политическим силам с требованием воздержаться от превращения вопроса поддержки Владимиро-Суздальского музея-заповедника в политическое противостояние и источник конфликтов. Подобного рода действия, на наш взгляд, могут только повредить процессам налаживания диалога и сотрудничества, и будут рассматриваться нами как намеренные провокации, направленные на рост напряженности и ухудшение ситуации», — сообщил представителям СМИ «Клуб друзей ВСМЗ».

Принять участие в грядущей дискуссии могут все неравнодушные жители нашего региона.