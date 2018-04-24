В Гатчине и Сосновом Бору появится беспилотное маршрутное такси 

Через пять лет Сосновый Бор и Гатчина инновационные технологии в Гатчине и Сосновом Бору должны поднять уровень и комфорт жизни горожан выше европейского, заявил губернатор 47 региона Александр Дрозденко в ходе выступления перед депутатами Законодательного собрания.
По его словам, один из планируемых к реализации проектов — беспилотное такси.
Ранее стало известно, что Сосновый Бор попал в список Минстроя пилотных городов по программе «Умный город». Инновационный проект в Гатчине правительство Ленобласти планирует реализовать за счёт средств партнеров и областного бюджета.