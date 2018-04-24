В Гатчине и Сосновом Бору появится беспилотное маршрутное такси

Через пять лет Сосновый Бор и Гатчина инновационные технологии в Гатчине и Сосновом Бору должны поднять уровень и комфорт жизни горожан выше европейского, заявил губернатор 47 региона Александр Дрозденко в ходе выступления перед депутатами Законодательного собрания.

По его словам, один из планируемых к реализации проектов — беспилотное такси.