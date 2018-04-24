В Тихвине состоялся конкурс имени Н. А. Римского-Корсакова

Торжественное открытие 34-й Открытого конкурса имени Н. А. Римского-Корсакова состоялось 20 апреля во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова. Конкурсные прослушивания проходили в Детской школе искусств.

История музыкального состязания насчитывает 56 лет. Его цели — выявление и поддержка одаренных детей, совершенствование исполнительского мастерства юных музыкантов. За время проведения конкурса Тихвин посетили участники из Архангельска, Северодвинска, Мурманска, Сыктывкара, Вологодской, Псковской, Новгородской, Ленинградской областей. Сегодня мероприятие носит статус открытого регионального и проходит при поддержке областного комитета по культуре и администрации Тихвинского района.

В этом году на конкурсе, проходившем среди юных музыкантов трех возрастных категорий, представлена инструментальная номинация: фортепиано, духовые, народные и струнные оркестровые инструменты. В нем приняли участие 68 конкурсантов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Сыктывкара. В жюри конкурса, которое возглавлял заведующий кафедрой народных инструментов Санкт-Петербургского института культуры и искусств, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения, профессор Николай Кравцов , вошли заслуженные работники культуры Российской Федерации, ведущие специалисты и педагоги.

В номинации «духовые инструменты» лауреатами I степени стали Зинаида Шалова из поселка Рощино Выборгского района, тихвинец Елисей Кирилличев, представители Санкт-Петербурга Алексей Малинин и Матвей Овчинников.

Счастливой для юных тихвинцев стала номинация «народные инструменты» Звания лауреатов I степени удостоены тихвинцы Дмитрий Бурчиков, Диана Виноградова, Артемий Морозов, Валерия Сургучева, Данила Майоров, Егор Груднистый, а также Илья Талатин из Санкт-Петербурга.

В номинации «струнные оркестровые инструменты» удача улыбнулась представителям Северной столицы. Лауреатами I степени здесь стали Аркадий Глотов-Давыдов, Владимир Ефимов , Еремий Кораблев, Злата Ильина, Владимир Афиногенов.

В номинации «фортепиано» звание лауреата I степени решено не присуждать.