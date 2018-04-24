Княгинино: как сделать район «для всех»

Дмитрий Тараканов,

глава местного самоуправления

Княгининского района

Нижегородской областиКнягинино: как сделать район «для всех»Княгининский район может стать центром гостеприимства. Или центром развития шоссейного велоспорта. Причем центром не областным, а окружным — на весь ПФО. Или развивать экотуризм… Какой из этих проектов будет реализован? Тот, который докажет свою рентабельность. Возможно, все три. Такой вариант, по словам главы Княгининского района Дмитрия Тараканова, был бы лучшим. На фоне других глав районов Дмитрий Тараканов очень отличается. Даже не возрастом (ему 37 и он — самый молодой глава в нашем регионе), а взглядом на мир. Возможно, причина — в том, что сам он пришел из бизнеса, а может быть, это было заложено в нём изначально…

Через короткое время, после того как глава района вступил в должность (это было 2,5 года назад), он спокойно, но основательно объяснил своим подчиненным: возможно, раньше они работали хорошо. Может быть, очень хорошо. Но больше по старой схеме работать они не будут.

— Наши сотрудники — большие профессионалы, — говорит Дмитрий Тараканов. — Юристы и финансисты — те вообще регулярно привозят дипломы с самых статусных профессиональных конкурсов. Но формы работы, которые они использовали, были давно отжившими.

Как говорят сейчас сами сотрудники, «когда пришел Тараканов, у нас такая движуха началась!»

Сам же глава района объясняет: одной из основных задач он считал социальную: дать возможность людям общаться между собой, предоставить им место для отдыха, прогулок, разговоров.

Так городской парк стал одним из приоритетных проектов. Его приводили в порядок всем миром — и даже сейчас парк выглядит не так, как будет выглядеть через несколько лет. Процесс усовершенствования еще не закончен.

— Когда мы ставили в парке лавочки, фонари, урны, мне говорили: «Пустая трата денег. Всё разобьют или украдут», -вспоминает Дмитрий Тараканов. — Я отвечал: «Значит, поставим новые».

Так вот, лавочки даже не пришлось «вкапывать». Не украли и не испортили ни одну. Все урны стоят на месте. Фонари целые. Более того: сотрудницы администрации умилялись: сидят парни с девушками на лавочках, грызут семечки — и шелуху плюют не на землю (как испокон веков заведено), а в пакет. И пакет — в урну. — В наших планах — развитие центра гостеприимства в Княгинине, — объясняет Дмитрий Тараканов. — Если мы убедимся в окупаемости проекта, в будущем откроем здесь гостиничный комплекс с общежитиями для студентов, большим залом для проведения научных конференций, выделенной площадкой для коворкинга и центром развития шоссейного велоспорта.

…Когда Дмитрий Тараканов только вступил в должность, он много ездил по поселкам, инспектируя их состояние. В одном к нему подошел худрук местного Дома культуры и очень эмоционально попросил, чтобы им купили хотя бы микрофоны.

Глава района не просто их купил, но и побудил работников культуры участвовать во всевозможных конкурсах. А на выигранные гранты стала покупаться другая, не менее необходимая аппаратура.

Сейчас спектакль «Золушка», который подготовили подростки из театральной студии этого ДК, ездит с гастролями по всему Княгининскому району и, судя по всему, поедет гастролировать и по всей Нижегородской области.

… Когда у глав районов спрашиваешь: «Если бы вдруг в бюджете вашего района оказались лишние 10 миллионов рублей, на что бы вы их потратили?», они в большинстве своем отвечают: «На дороги».

— Никогда деньги в бюджет просто так не «упадут». За деньги нужно бороться, доказывать эффективность проекта, — говорит Дмитрий Тараканов.

Однажды на общегородском празднике к нему подошел кто-то из местных жителей, протянул письмо. «Вот, это вам»,

— сказал. И ушел.

— Я был уверен, что это либо жалоба, либо обращение с просьбой что-то отремонтировать, — вспоминает глава района.

— Открыл письмо — а там благодарность за работу.

Как говорят сейчас в местной администрации, «ни за один рабочий день нам не тстыдно»