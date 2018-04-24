Конкурс красоты для участниц с инвалидностью прошел в Северо-Восточном округе

В СВАО прошел конкурс красоты «Мисс Х». Участницами конкурса стали девушки с инвалидностью со всей Москвы и Подмосковья. Организатором выступил благотворительный фонд «Планета без ограничений».

Первое место заняла творческая молодая девушка 23-х лет — Дарья Маюк. У победительницы 1-ая группа инвалидности, но это не мешает ей вести активный образ жизни, заниматься творчеством, путешествовать и играть в паралимпийский бочче.

В творческой части конкурса Дарья представила пьесу собственного сочинения, под названием «Кристина». Это произведение о девушке, которая выбирает между любовью и мечтой.

— По сценарию она хочет уехать на раскопки в Италию, — отметила Дарья.