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Румянцевские чтения состоится в Российской государственной библиотеке
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Румянцевские чтения состоится в Российской государственной библиотеке 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Арбатские Вести
Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения» пройдет 24 и 25 апреля в Российской государственной библиотеке.
В рамках конференции организуют семинары, посвященные роли библиотеки в формировании информационной культуры, сообщили на официальном сайте заведения.
Отметим, что главной целью «Румянцевских чтений» — побуждение к изучения культурного наследия.
Чтобы присоединиться к конференции, нужно зарегистрироваться на третьем этаже РГБ 24 апреля до 11:00.
Всех желающих стать участником приглашают по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5.
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