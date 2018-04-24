Румянцевские чтения состоится в Российской государственной библиотеке

Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения» пройдет 24 и 25 апреля в Российской государственной библиотеке.

В рамках конференции организуют семинары, посвященные роли библиотеки в формировании информационной культуры, сообщили на официальном сайте заведения.

Отметим, что главной целью «Румянцевских чтений» — побуждение к изучения культурного наследия.

Чтобы присоединиться к конференции, нужно зарегистрироваться на третьем этаже РГБ 24 апреля до 11:00.

Всех желающих стать участником приглашают по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5.