Оперативники по тревоге выезжали в кафе в центре Петрозаводска 

Один из посетителей оставил в заведении коробку, которая вызвала подозрения персонала.
Вчера, 23 апреля, в дежурную часть Росгвардии поступила информация о подозрительном предмете, обнаруженном в кафе в центре Петрозаводска.
Прибывшим по указанному адресу сотрудникам инженерно-технического отделения ОМОНа персонал кафе пояснил, что возле барной стойки неизвестный молодой человек оставил картонную коробку и ушел.
Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. В коробке оказались рекламные буклеты, которые опасности не представляли.
По материалам: ptzgovorit.ru