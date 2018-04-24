Оперативники по тревоге выезжали в кафе в центре Петрозаводска

Один из посетителей оставил в заведении коробку, которая вызвала подозрения персонала.

Вчера, 23 апреля, в дежурную часть Росгвардии поступила информация о подозрительном предмете, обнаруженном в кафе в центре Петрозаводска.

Прибывшим по указанному адресу сотрудникам инженерно-технического отделения ОМОНа персонал кафе пояснил, что возле барной стойки неизвестный молодой человек оставил картонную коробку и ушел.

Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. В коробке оказались рекламные буклеты, которые опасности не представляли.