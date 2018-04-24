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Оперативники по тревоге выезжали в кафе в центре Петрозаводска
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Оперативники по тревоге выезжали в кафе в центре Петрозаводска 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Один из посетителей оставил в заведении коробку, которая вызвала подозрения персонала.
Вчера, 23 апреля, в дежурную часть Росгвардии поступила информация о подозрительном предмете, обнаруженном в кафе в центре Петрозаводска.
Прибывшим по указанному адресу сотрудникам инженерно-технического отделения ОМОНа персонал кафе пояснил, что возле барной стойки неизвестный молодой человек оставил картонную коробку и ушел.
Специалисты обследовали находку и близлежащую территорию. В коробке оказались рекламные буклеты, которые опасности не представляли.
По материалам: ptzgovorit.ru
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