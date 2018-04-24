«Золотые купола» по-северному: почему шансонье из Онеги хочет эмигрировать и можно ли выжить на доходы музыканта

«В мои 13 лет убили Михаила Круга . И понеслось — сжег все диски с металлом, подсел на шансон», — архангельский шансонье и рэпер в одном лице Виктор Жуков рассказывает о своих музыкальных метаниях, которые не закончились до сих пор. Исполнитель побывал в гостях у 29.ru и поделился своей историей.

«У нас же тоже чернили»

— На данный момент я больше склоняюсь к шансону, но меня постоянно швыряет, я думаю, это раздвоение личности — навсегда со мной, — делится мыслями участник архангельских рэп-баттлов Жуков. — У меня две аудитории — молодежь и взрослые, хоть это и относительно все. Коммерчески более выгоден шансон, он собирает зал, мужчины тащатся, да и женщины в восторге.

Виктор Жуков поет о любви

Песни о блатной романтике интересны людям, уверен Виктор, потому что это простые композиции, понятные всем. Для кого-то — это возможность понастольгировать по криминалу 90-х. «У нас же тоже чернили, да и до сих пор…», — он честно признается, что тех времен не помнит, но наслышан.

«Слушатель либо благодарный, либо молчит»

Жуков со своей программой часто дает концерты в городских кафе, домах культуры и, конечно же, выезжает в гастроли по зонам. Еще один источник дохода — «четкие» свадьбы (так их сам называет архангельский шансонье).

— Свадьбы какие? Спрашиваешь у жениха, какую музыку невеста слушает? А невеста«Бутырку» слушает, свадьбы «четкие» — до трех часов ночи люди пляшут, по 150 раз «Кольщика» заказывают, — отвечает Виктор. — А вообще, хорошо заходят почему-то мои авторские песни, раньше думал, что лучше пойдет Стас Михайлов или попса какая, но нет.

Свои песни Виктор публикует в соцсетях, но комментарии держит чаще всего закрытыми. Причина проста — «всегда среди тонны комментариев найдется какой-нибудь Вася Левый, выскажет негатив, а люди будут читать. У людей всегда остается остаточное мнение, они увидят десять комментариев хороших и один плохой. В голове застрянет именно плохой. Но, вообще, слушатель либо благодарный, либо молчит».

В планах на осень у Виктора — большой фестиваль, куда приедут звезды шансона

«Я же не Оля Бузова, воды выпил и побежал»

Музыка — дело недешевое. Нижняя планка цены песни в Архангельске — 30 тысяч рублей, рассказывает Жуков. Затраты солидные, плюс аппаратура для концертов, плюс сценические костюмы — стиляжничество обходится Виктору в копеечку, яркие костюмы нужно шить на заказ. Кстати, один из образов, наряд арестанта, ему сшили в ИК № 12. Но жить на доходы от музыкальной деятельности — можно.

— Я же не Оля Бузова, у меня райдер попроще. Воды выпил, побежал — запросов не много. За квартиру заплатить, водички попить мне хватает. Главное — костюмчики, их сложно хорошо сшить, аппаратура. Я когда приезжаю, первым делом, пусть буду голодным и не спавшим, звук проверяю, чтоб на мероприятии не облажаться, — поясняет исполнитель.

Иногда Жуков может выступить и бесплатно, на «полублаготворительных» мероприятиях. После трагедии в Кемерово, когда при пожаре погибли 60 человек, Виктор сразу же откликнулся и предложил организовать благотворительный концерт. Откликнулись и другие архангельские исполнители — Тони Джи, Галина Москаленко, Анна Попович, «Живые камни».

— Они были готовы сорваться в тот же час. Но нам не дали площадку, мы в АГКЦ обращались, в «Патриот», даже во всероссийское общество глухих. Я разочаровался во власти нашего города. Меня это событие нереально задело, помочь финансами я не могу — у меня их нету, единственное, что я могу сделать, — провести концерт, — делится Виктор.

Уехать из «Смехопанорамы»

— У меня две мысли крутится — остаться на лето и поработать, на том же «Гоголе», или рвануть в Москву? Я там месяц жил в этом году, уже команду сколотил, выступали по ресторанчикам. Ну и третий вариант — наш юг, — глаза при рассказе о планах у Жукова загораются.

Но это — только на ближайшее время. В целом музыкант не прочь уехать, например, в Германию, куда уже перебрались его товарищи. Незнание языка исполнителя не смущает: все с чего-то начали. В Архангельске Виктор оставаться не хочет из-за морозов — чуть похолодает, сразу «нос-горло-температура», а выступать надо.

— Если в целом о стране говорить, у нас три главные проблемы — дороги, низкий финансовый уровень большинства и короткая жизнь, — размышляет Виктор. — На выборы я не ходил — ничего не поменять, без меня выберут. А вообще, я за ЛДПР , партия плотно связана с жанром шансона, прям у них любовь, это два связанных слова. Я программу не читал, выступления Жириновского смотрел, хороший камеди-вариант. У меня такое видение. Смешно же то, что он говорит, но я проголосовал бы за «Смехопанораму», хуже бы не стало в плане лишений людей соцгарантий, медицины, зарплаты, травли некачественной продукцией.

«Золотые купола» по-северному1_2018-04-24