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В Костроме пришлось спасать девушку, которая сама себя «окольцевала»
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В Костроме пришлось спасать девушку, которая сама себя «окольцевала» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В минувшее воскресенье костромские спасатели выручали из беды девушку, которая стала «пленницей» кольца. Она решила его примерить, а вот снять уже не смогла, сообщает центр гражданской защиты Костромы.
Самостоятельно справиться с такой западней девушка не смогла и пошла к спасателям на улицу Ленина, 58. К тому времени палец уже начал сильно опухать.
Спасатели, осмотрев руку костромички, решили снимать кольцо, пока отек не увеличился. Палец смазали подсолнечным маслом, под кольцо просунули капроновую нить и потихоньку сняли его.
Всё прошло без осложнений, так как ситуация не была запущена и помощь оказана вовремя. Спасенной рекомендовано прикладывать холод и … больше не совершать опрометчивых поступков, — рассказали в ЦГЗ по Костроме.
Напомним, на волне популярности спиннеров в западню попал маленький ребенок. Его родителям пришлось вызывать спасателей, чтобы они вызволили пальчик ребенка из опасной игрушки. На это ушло три часа.
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