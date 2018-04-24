В Костроме пришлось спасать девушку, которая сама себя «окольцевала»

В минувшее воскресенье костромские спасатели выручали из беды девушку, которая стала «пленницей» кольца. Она решила его примерить, а вот снять уже не смогла, сообщает центр гражданской защиты Костромы.

Самостоятельно справиться с такой западней девушка не смогла и пошла к спасателям на улицу Ленина, 58. К тому времени палец уже начал сильно опухать.

Спасатели, осмотрев руку костромички, решили снимать кольцо, пока отек не увеличился. Палец смазали подсолнечным маслом, под кольцо просунули капроновую нить и потихоньку сняли его.

Всё прошло без осложнений, так как ситуация не была запущена и помощь оказана вовремя. Спасенной рекомендовано прикладывать холод и … больше не совершать опрометчивых поступков, — рассказали в ЦГЗ по Костроме.

Напомним, на волне популярности спиннеров в западню попал маленький ребенок. Его родителям пришлось вызывать спасателей, чтобы они вызволили пальчик ребенка из опасной игрушки. На это ушло три часа.