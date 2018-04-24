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Мастерская «PeSoK» организует VI-ой Международный конкурс «Сказки мира»
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Мастерская «PeSoK» организует VI-ой Международный конкурс «Сказки мира» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В мае Калининградская область окунётся в мир сказок и волшебства. 19 и 20 мая в посёлке Знаменск Гвардейского городского округа состоится фестиваль шестого Международного конкурса детского творчества под названием «Сказки мира».
В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 17 лет, проживающие в любом регионе России, а также в других странах. В рамках предстоящего мероприятия будут определены победители в трёх творческих номинациях. Главная тема — мотивы и сюжеты сказок мира, представленные в видеороликах, песочных картинах и рисунках.
О том, почему не надо бояться ходить в гости к Бабе-Яге, и что может рассказать Алиса о своей стране чудес, в эфире «Доброе утро, Калининград».
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