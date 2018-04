«Евровидение-2018»: Датский Гендальф, укротитель верблюда и пенсионер из Сербии 

Самый заросший Певец Расмуссен попробует покорить чрезвычайно толерантное «Евровидение» брутальным гетеросексуальным напором. Фото: instagram.com Датский викинг Йонас Флодагер Расмуссен выступит в Лиссабоне просто как Расмуссен. Чтобы никто не споткнулся, произнося имя. Этот чрезвычайно волосатый мужчина, похожий на скандинавского Гендальфа в молодости, простой педагог. Работает в школе исполнительского мастерства и в театральной школе, учит молодежь актерскому ремеслу. А еще поет. Для «Евровидения» Расмуссен выбрал песню Higher Ground («Райская земля»). Это классическая, скучноватая песня для конкурса в формате «все люди — братья». Но какая подача! Авторы композиции оттолкнулись от известного в местных краях эпоса о викинге Магнусе Эрлендсоне — тот прославился неслыханным для тех времен гуманизмом: «сдал» битву при Англси-Саунд в 1098 году, отказавшись вести воинов на бойню. Потому что был за человеколюбие. И вдохновил датчан на написание песни для «Евровидения-2018». Самая экстравагантная Толстушка Нетта Барзилай из Израиля не стесняется эксплуатировать свой образ и быть естественной. Фото: instagram.com Пышная, яркая, зажигательная девушка, а как поет! 25-летняя Нетта Барзилай представит Израиль с песней Toy («Игрушка»). И номер ее наверняка запомнится всем: она кудахчет словно курица, машет локтями, как крыльями. Все это сопряжено с музыкальным эффектом live looping — голос певицы изменяется электроникой, а куски песни закольцовываются прямо во время исполнения. Модно, стильно, молодежно! Трудно поверить, но совсем недавно Нетта служила в израильской армии, которая славится женским контингентом. И даже выступала в составе ансамбля ВМС Израиля «Цахал». Но любовь к музыке взяла свое. Строчка I'm not your toy, you stupid boy («Я не твоя игрушка, придурок») из песни для «Евровидения» позволит Нетте прямо со сцены отомстить всем, кто когда-то ее обижал. В детстве и ранней юности Барзилай страдала от подколок сверстников по поводу внешности. Наверняка ее песня отзовется в сердцах многих зрителей. В YouТube песню Нетты посмотрели 14 миллионов раз, она одна из фаворитов «Евровидения», по мнению букмекеров. Самый опытный Разве можно сказать, что этому моложавому дяде Сане Иличу уже 67 лет? Саня, респект! Фото: instagram.com Композитору и клавишнику Сане Иличу из Сербии стукнуло 67 лет. На конкурсе он выступит с группой «Балканика». А его коллективу в этом году — 20. Сам Саня на «Евровидении» споет впервые, но зато он уже сочинял для этого конкурса. В 1976 году он написал песню «Бай, бай, бай» для одного из югославских артистов к «Евровидению», но тот занял только третье место в нацотборе. Затем в 1982 году Илич собрал и спродюсировал женскую группу «Аска», которая поднялась на скромное 14-е место. Теперь Саня едет сам. Шесть лет назад у музыканта умерла жена Злата Петкович — она была известной певицей и телеведущей. И песню Nova deca («Новые дети») Илич наверняка посвятит и ей тоже. Самый победоносный Опять Рыбак , и опять скрипка. Где-то мы это уже видели, правда? Фото: eurovision.tv Невероятно, но факт: победитель «Евровидения» опять едет на конкурс! Белорусский норвежец Александр Рыбак, триумфатор конкурса в 2009 году, намерен еще раз заполучить этот трон. И снова будет играть на скрипке — только на вымышленной, нарисованной. Это такой образ. — В песне That's How You Write A Song («Вот как ты пишешь песню») у меня есть такой посыл, — объяснил артист «Телепрограмме». — «Нужно верить в свои таланты и записывать все свои идеи». Если я помогу хотя бы одному человеку поверить в себя, я уже победил. Кстати На конкурсе выступит возлюбленная футболиста московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки. Красотка Франка Бателич представит родную Хорватию. «Франка — большой талант, и я желаю ей успеха, — сказал Чорлука. — Она с раннего детства занимается музыкой, для нее это дело жизни. Верю в победу Хорватии на „Евровидении“ и надеюсь, что симпатии россиян будут с нами». Самый изобретательный Миколас Йозеф заявил о себе, оперевшись на верблюда. На сцену с мохнатым другом ему выйти не дадут. Но голограмму животного наверняка нарисуют. Фото: instagram.com 22-летний представитель Чехии Миколас Йозеф начал петь, пожалуй, позже всех среди коллег по конкурсу — пять лет назад. До этого смазливый парнишка окончил Лондонскую театральную академию и работал в модельном бизнесе. До сих пор иногда выходит на подиум итальянского модного дома Prada. Йозеф постарается удивить зрителей… верблюдом. В его клипе на песню Lie to Me («Обмани меня») присутствует живой «корабль пустыни». Конечно, на сцену вытащить несчастное животное вокалисту никто не даст — это запрещено правилами. Но 3D-аналог верблюда вывести никто не помешает. Миколас в свое время поработал уличным музыкантом, причем не только у себя на родине, но и в Осло, Цюрихе, Гамбурге и Вене. «Евровидение» станет мощным импульсом для артиста. Букмекеры ставят чеха в тройку фаворитов шоу. Самый молодой Ставка Ари Оулавссона проста: голосуйте за меня, красивые девочки! Фото: instagram.com Ари Оулавссону из Исландии 19 лет. Он споет песню Our Choice («Наш выбор»), и это не про политику. Кстати, Оулавссон — не фамилия, а отчество. Согласно исландской традиции у граждан страны нет фамилии как таковой. Их вторым именем становится имя отца, то есть дословно он «сын Оулава». Паренек продрался на «Евровидение» сквозь вой негодования — огромное число исландцев недовольны конкурсной песней Ари. Вроде бы поет неплохо, но что поет? «Разные голоса, культуры, люди и места. Но внутри мы все одинаковые!» Казалось бы, про это и поют на «Евровидении» из года в год — за мир во всем мире и за все хорошее против всего плохого. Но на родине Оулавссона считают, что такая лирика только храп вызвать может. Самые многочисленные Грузины шумною толпой по «Евровидению» кочуют. А что? Зато весело! Группа Iriao готова проредить ряды, чтоб уместиться на сцене. Фото: eurovision.tv Известно, что грузины любят и умеют есть и петь, и лучше одновременно. В этом году Грузию на конкурсе представит целая «банда» артистов, которые могли бы организовать мощное застолье. Этноджазовый коллектив Iriao споет песню Sheni Gulistvis («Для тебя») частично на английском и грузинском языках. Главная фишка парней — совмещение джаза и грузинского многоголосия. Интересно, что в Iriao семь человек, а это противоречит регламенту. По правилам конкурса на сцену допускается лишь шесть вокалистов. Так что одного певца придется оставить дома. Руководит группой композитор Давид Малазония, живущий в Германии и пишущий там музыку для телевидения и театральных постановок. А в это время Наша Юля Самойлова в Лиссабоне уже вовсю готовится к выступлению. Фото: eurovision.tv Юлия Самойлова усиленно готовится к выступлению в Лиссабоне. Учит английский по скайпу, отрабатывает произношение и драматургию номера на песню I Won't Break («Меня не сломить»). А он будет непростым: на сцене будут и бэк-вокалисты, и танцоры. «Россия подготовила очень интересное выступление», — говорит координатор «Евровидения» Томас Шрайбер . У Юлии будет ровно 30 секунд согласно регламенту, чтобы выйти на сцену после предыдущего артиста. Учитывая, что передвигается Самойлова на инвалидной коляске, это будет не так уж просто сделать. Порядок выступлений уже определен — Юля споет шестой по счету во втором полуфинале «Евровидения» 10 мая.