В лонг-лист премии «Большая книга» вошло 41 произведение

Совет экспертов национальной литературной премии «Большая книга» объявил «длинный список» 13-го сезона премии, в него вошло 41 произведение. Об этом сообщил журналистам председатель совета экспертов «Большой книги» Михаил Бутов.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 г. Центром поддержки отечественной словесности. Премиальный фонд премии составляет 5,5 млн руб.