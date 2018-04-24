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В лонг-лист премии «Большая книга» вошло 41 произведение
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В лонг-лист премии «Большая книга» вошло 41 произведение 

Агентство «Москва» 1 час назад
Совет экспертов национальной литературной премии «Большая книга» объявил «длинный список» 13-го сезона премии, в него вошло 41 произведение. Об этом сообщил журналистам председатель совета экспертов «Большой книги» Михаил Бутов.
«В «длинный список» национальной литературной премии «Большая книга» вошло 41 произведение. Среди авторов — Дмитрий Быков с книгой «Июнь», Борис Минаев «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х», Мария Степанова «Памяти памяти», Павел Басинский «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой», Дмитрий Глуховский «Текст», Марина Вишневецкая «Вечная жизнь Лизы К.», Марина Москвина «Крио» и другие», — пояснил М. Бутов.
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 г. Центром поддержки отечественной словесности. Премиальный фонд премии составляет 5,5 млн руб.
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