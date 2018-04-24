Новая Голландия объявила программу летнего сезона

Рукотворный остров Новая Голландия объявил новую программу летнего сезона. В мекке петербургской культурной жизни за четыре месяца пройдут более 300 музыкальных, спортивных, образовательных и кино-мероприятий различного формата и масштаба — от регулярных занятий до больших концертов и фестивалей. Что посмотреть, кого слушать и куда пойти поучиться — читайте в нашем гиде.

Концерты

В течение сезона на острове выступит около десятка российских групп, среди которых: хип-хоп-исполнитель Антоха MC, электронная команда Race to Space во главе с Мириам Сехон , дуэт «Лето в городе», инди-группа Videatape и другие. На обеих сценах будут проходить концерты классической и новой академической музыки. По средам во дворе «Бутылки» будет проходить джазовая программа.

Джазовые среды во дворе «Бутылки»

23 мая, 30 мая, 20:00 С наступлением тепла каждую среду на открытой площадке «Бутылки» самые интересные молодые коллективы будут представлять всё многообразие джаза: от регтайма начала прошлого века, мейнстрима довоенной эпохи и бибопа до современного джаз-рока и модернового нью-вейва. Основу программы составят выступления петербургских музыкантов — постоянных участников крупных российских и международных джазовых фестивалей.

Вход свободный

Ibeyi

12 июня, 20:00 Петербуржцы впервые услышат парижский дуэт сестер-близняшек, объединяющий в своем творчестве напевы африканского народа йоруба, современный хип— хоп и остросоциальные тексты. Композиции музыкантов (их продюсером является хозяин знаменитого британского лейбла XL Recordings Ричард Расселл ) включают заторможенный хип-хоповый бит, латиноамериканскую перкуссию, испаноязычный рэп, бибоповый саксофон, цитаты из дневников Фриды Кало и даже фрагмент феминистской речи Мишель Обамы

Стоимость билетов: 1000 руб., количество мест ограничено.

Leon Bridges

8 июля, 20:00 Американский певец и восходящая звезда соула, чьи винтажные мелодии отсылают к ранним американским 1960-м и включают вальяжный ритм, томные духовые инструменты, церковный орган, полдпевки бэк-вокалистов. В его песнях мелькают знакомые каждому любителю афроамериканской музыки топонимы — Луизиана, Новый Орлеан и Миссисипи, которые, в свою очередь, представляют хроники жизни певца и его семьи, а вместе с тем — историю большей части Америки.

Стоимость билетов: 1200 руб., количество мест ограничено

Kito Jempere Band

30 июня, 20:00 Группа совместно с финской джазовой легендой Jimi Tenor и российскими электронщиками Mujuice приготовила для Новой Голландии специальную программу концерта, запись которой будет выпущена на виниле. Петербуржцы услышат уникальный состав из 30 человек, включая участников концертных составов и музыканты групп IOWA, Manizha, Videatape, Long Arm, SunSay, «Ассаи», Kuzn— ya Band, «Кондаков Трио», а также укороченный состав Симфонического оркестра.

В сам коллектив Kito Jempere Band входит диджей Леонид Липелис и продюсер и звукорежиссёр Роман Уразов (Manizha, Tesla Boy, «СБПЧ», Brazzaville, Децл). Весь этот большой состав будет играть музыку Кирилла Сергеева aka Kito Jempere.

Вход свободный

Современный танец

Гала-концерт Mind and Movement

25 августа, 20:00 Вечер фестиваля современной хореографии Context.Diana Vishneva и Studio Wayne Mcgregor пройдет во дворе «Бутылки». Гости увидят семь танцевальных премьер, среди которых новые постановки молодых российских хореографов, созданные по новаторской методике одного из ведущих балетмейстеров нашего времени Уэйна Макгрегора . Выступления — финальная часть масштабного образовательного проекта для молодых хореографов со всей России. На вечере в Новой Голландии выберут победителя, который поедет на стажировку в Studio Wayne McGregor в Лондоне.

Вход свободный

Кино

Beat Film Weekend

27-29 июля

Главное событие лета — международный фестиваль документального кино о новой культуре, который уже в четвёртый раз представит на Новой Голландии избранные фильмы в кинотеатре под открытым небом. В подборке: «Тем летом» — об обитательницах заброшенной усадьбы «Серые сады» в Хэмптоне и нью-йоркской богеме 70-х; «Лица, деревни» — фильм-путешествие, в котором знаковая фигура французской новой волны Аньес Варда и современный уличный художник JR колесят по провинциальной Франции с совместным арт-проектом, а также Grace Jones: Bloodlight and Bami, в котором певица, возможно, впервые в истории предстанет без макияжа, привычного светского окружения и многостраничных «википедийных» справок.

Вход свободный

Фестиваль документального кино о городской культуре Center Festival

13-16 сентября, 20:00 Фестиваль, созданный Центром документального кино и Музеем Москвы, пройдет на острове уже во второй раз. В программе — неигровое фестивальное кино, российские премьеры документальных хитов текущего фестивального года, трансляции спектаклей, премьеры независимого игрового кинематографа, тематические лекции, мастер-классы, конференции и кинофестивали, исследующих вопросы городского и общественного устройства. Зрители увидят, каким образом можно представить город как пространство социального взаимодействия и выявить наиболее важные тенденции, определяющие координаты современного мира и положение человека в нём средствами актуальной документалистики.

Вход свободный

Образование

Май — октябрь

Цикл лекций «Цвет искусства: синий, белый, красный»

Синий, белый, красный — цвета флагов и живописи, символы и знаки. Китайские «красные брови», славянский белый саван, английские «синие» протестанты — цвет как язык общения с богом, сакральное сообщение и таинственный знак. Лекции организованы с участием ведущих специалистов Эрмитажа , иллюстраторов, фотографов, дизайнеров и сопровождаются показом редких кино— и фотоматериалов. Первые две лекции в рамках цикла будут посвящены синему цвету: 7 мая, в 19:30, старший научный сотрудник Эрмитажа Ирина Багдасарова в рамках лекции «Синяя чашка» расскажет о царских сервизных кладовых.

Светлана Даценко, «Рембрандт, Канова, Амстердам — в Поисках синего».

18 июня, 19:30 Мероприятие организовано совместно с Фондом «Эрмитаж XXI век» на основе материалов журнала «Эрмитаж» Фонд «Эрмитаж XXI век» — независимый частный российский фонд, осуществляющий деятельность по поддержке проектов и программ Государственного Эрмитажа. Издатель журнала «Эрмитаж». Журнал «Эрмитаж» — главный журнал главного музея России, одного из крупнейших музеев мира. Журнал пишет об Эрмитаже, его главных событиях, хранителях, истории, атрибуциях, реставрации, выставках, научных и археологических открытиях. Публикует эссе об искусстве, интервью с признанными авторитетами в мире культуры, дискуссии о будущем музеев. Авторы журнала — ведущие специалисты Эрмитажа, искусствоведы, мировые эксперты. Журнал издается с 2003 года, председатель Наблюдательного совета Фонда — Михаил Борисович Пиотровский . Над разработкой дизайнерской концепции журнала в разное время работали Дмитрий Барбанель, Андрей Шелютто, Игорь Гурович

Образовательный проект «Открытый Лекторий» в этом году работает по восьми направлениям:воскресный киноклуб журнала «Сеанс», лекторий по политическим и общественным наукам Европейскогоуниверситета, программа по теории кино, цикл лекций по ленинградскому искусству совместно с архивом Музеясовременного искусства «Гараж», архитектурный лекторий журнала «Проект Балтия», лекции по социальнымнаукам Высшей школы экономики , лекторий «Вслух», посвященный исследованиям звука и лекции пографическому дизайну, подготовленные дизайн-департаментом Новой Голландии. Отдельным блокомзапланирован цикл лекций ведущих специалистов Государственного Эрмитажа.

«Открытый лекторий» в Павильоне

Апрель-октябрь

Образовательный проект в этом году работает по восьми направлениям: воскресный киноклуб журнала «Сеанс», лекторий по политическим и общественным наукам Европейского университета, программа по теории кино, цикл лекций по ленинградскому искусству совместно с архивом Музея современного искусства «Гараж», архитектурный лекторий журнала «Проект Балтия», лекции по социальным наукам Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, лекторий «Вслух», посвящённый исследованиям звука, и лекции по графическому дизайну, подготовленные дизайн— департаментом Новой Голландии.

Вход свободный, количество мест ограничено. Узнать расписание и зарегистрироваться можно здесь.

Спорт

Йога и современный танец со студией Дианы Вишневой Context Pro С 22 мая, каждый вторник, четверг и субботу, 11:00-12:30 Преподаватели студии современного танца, йоги и балета Дианы Вишнёвой, работающей на третьем этаже «Бутылки», подготовили программу на открытом воздухе. Занятия разными направлениями йоги, растяжкой, гимнастикой айкуне и танцами будут проходить по утрам три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу — на зелёном газоне острова, а также на понтоне во внутренней акватории. Для занятий необходимы удобная одежда и коврик.

Вход свободный (за donation)

Показы матчей ЧМ-2018

Июнь-июль

Петербург и другие российские города примут этим летом долгожданный мундиаль. На Новой Голландии матчи чемпионата мира по футболу покажут на большой экране. Самые важные из игр — с участием сборной России, топовые матчи Англия — Бельгия и Испания — Португалия, а также полуфинал и финал. За расписанием трансляций следите на сайте острова.

Вход свободный

Открытые тренировки по петанку

с 29 апреля

каждую среду (19:00-21:30)

каждое вовскерсенье (12:00-15:00)

Петанк — новое увлечение петербуржцев, пришедшее к нам из Прованса. Опытные участники петербургского петанк-клуба смогут занять собственную площадку, а желающим научиться играть будет помогать тренер на второй площадке. Набор для игры можно взять в аренду в Инфоцентре острова. В конце лета в парке состоится открытый международный турнир по петанку, в котором примут участие около 40 команд из России и Европы. Для занятий необходимы удобная одежда и обувь

Вход свободный

Шахматный клую под открытым небом « Бобби Фишер

с 3 июня

Каждое второе воскресенье, 16:00-19:00 Для шахматистов Новая Голландия устраивает встречи шахматного клуба, сеансы одновременной игры, мастер-классы гроссмейстеров, открытые уроки на большом поле для уличных шахмат и многое другое, как для новичков, так и для любителей и профессионалов.

Вход свободный Театр и фестивали

Спектакль «Эффект пинг-понгового шарика» от Упсала-цирка

1 июня, 18:00 Двор «Бутылки»

Единственный в мире цирк для хулиганов покажет «Эффект пинг-понгового шарика» — историю о том, как ничем не примечательная вещь вроде шарика для пинг-понга внезапно может оказаться центром, вокруг которого вертится весь мир. Эффект пинг-понгового шарика всегда непредсказуем, и это превращает постановку в большой эксперимент. Начиная следить за движениями шарика, артисты подхватывают ритм, дополняя и усложняя его трюками, приёмами акробатики и жонглирования. Звуки живой и электронной музыки, случайные шумы и голоса соединяются в одно целое, складываясь в музыкальную партитуру.

Спектакль — участник фестиваля Fringe-2017 в Эдинбурге, фестиваля «Летающие дети» и нескольких европейских туров. В этом году был показан в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска».

Вход свободный

Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

2 сентября, 12:00–22:00 На острове пройдет пятый по счету фестиваль в поддержку Центра творчества, обучения и реабилитации для людей с аутизмом «Антон тут рядом». Весь день на Новой Голландии будут работать детские, игровые, интерактивные и лекционные площадки, а во дворе «Бутылки» прозвучат произведения современных композиторов-неоклассиков.

В течение всего дня любой желающий сможет присоединиться к аудиоспектаклю, созданному специально для мероприятия. А для тех, кто захочет больше узнать о работе Центра и способах поддержки его деятельности, в Павильоне будет работать Инфоцентр. На острове будет представлена и продукция мастерских Центра: в сувенирной лавке можно будет приобрести изделия швейной, керамической, графической, переплетной, декораторской и столярной мастерских.

Вход и участие во всех активностях — за пожертвования, которые будут направлены на развитие программ Центра

Ежегодный городской праздник «День Достоевского»

7 июля, 12:00–22:00 Ежегодный городской праздник «День Достоевского» пройдет в девятый раз. На территории острова проведут «Достоевский карнавал» Музея писателя. В программe: мастер-классы для детей, выступление «ВолковТрио», традиционное шествие гигантских марионеток театра «Кукольный формат», спектакль «Идиот» московского театра уличных импровизаций «Эскизы в пространстве» и новое литературное шоу ФМД-Театра (Театра Музея Достоевского) о Достоевском и его Петербурге.

Вход свободный

Ярмарка «Ламбада-маркет»

16 июня, 12:00–20:00 «Ламбада-маркет» — это площадка, которая объединяет местных дизайнеров одежды, маленькие магазины с индивидуальным выбором марок и молодых предпринимателей. Это онлайн-магазин Lmbd.ru и ежемесячная городская ярмарка одновременно. Здесь встречаются покупатели и продавцы со всей России, которых объединяет любовь к винтажной и модной одежде, изделиям ручной работы, обуви и аксессуарам, к экокосметике, к уютным предметам быта и интерьера, к антикварной и вручную изготовленной мебели, к маленьким семейным бизнесам, к магазинам, созданным друзьями и единомышленниками, к маленьким тиражам и вещам, сделанным от сердца. Неотъемлемая часть маркета — музыкальная программа — в этот день на острове выступят молодые российские группы и диджеи.

Вход свободный

Международный книжный фестиваль «Ревизия»

6–9 сентября, 12:00–22:00 Петербуржцы попадут на ярмарку интеллектуальной литературы, представляющую независимый книжный бизнес. «Ревизия» — платформа для общения и обмена опытом локальных очагов культурного просвещения и одновременно большой городской праздник с обширной программой событий.

Фестиваль представляет выборку лучшего: издательства и независимые книжные магазины, библиотеки и другие городские, публичные и виртуальные коммуникативные площадки и проекты. Новая Голландия и книжный магазин «Порядок слов» объявляют ревизию — пересборку того культурного поля, которое располагается на пересечении векторов развития книжной культуры, городского пространства и повседневности его жителей, традиций и эстетики культурного авангарда и его коллективных практик. Это ревизия на книжных полках, витринах книжных магазинов, городских и творческих площадках, в мастерских и студиях, на независимой музыкальной сцене города и его окрестностей. Фестиваль включает в себя книжную ярмарку, профессиональный блок «Новая книжная культура» и публичную программу по направлениям «Литература», «Наука», «Философия», «Поэзия», «Современное искусство», «Кино», «Музыка», «Дети».

Вход свободный

Backyard Party на малом газоне за «Бутылкой»

19-20 мая, 12:00-22:00 Раз в месяц арендаторы первого этажа «Бутылки» будут собираться на двухдневный food-фестиваль на открытом воздухе. Первые выходные будут посвящены блюдам на гриле. Каждое кафе приготовит выездное меню: бургеры, стейки, крылышки, рёбра BBQ, кебабы, котлеты и сосиски собственного приготовления на мангале.

Вход свободный

Парк

В киосках на липовой аллее будет представлено фирменное мороженое, а в Инфоцентре — новая линейка сувенирной продукции. На понтоне во внутренней акватории острова появится песочный пляж с шезлонгами. Детская площадка «Фрегат» откроется 14 мая. Кафе, магазины, спортивные студии и салоны красоты продолжат работу в «Бутылке». В школе креативных индустрий «Маяк» снова заработают тематические летние лагеря. Клуб— ресторан Kuznya House и кафе-кулинария «Волконский» DELI откроют летние веранды в мае и обновят меню в соответствии с сезоном.

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