Редчайшее древнее искусство: только 12 человек в мире имеют ЭТО звание!

Помните, как сложно было в школе придерживаться всех правил каллиграфии? Каким это казалось скучным — вырисовывать каждую букву! Возможно, вы думаете, что в современном мире цифровых технологий каллиграфия уже давно забыта… Но это не так! Заинтригованы? Даже не сомневаюсь!

В мире до сих пор есть мастера, искусно владеющие пером и тушью. Самым молодым каллиграфом на сегодняшний день считается Джейк Вайдманн. Это звание парню присвоила международная ассоциация IAMPETH за выдающиеся мастерство в искусстве каллиграфии. И людей, которые могут похвастаться этой наградой, насчитывается не более 12.

Недавно Вайдман был приглашен на презентацию планшета со стилусом от Apple . На этом мероприятии он продемонстрировал свое умение прямо на экране гаджета, изобразив каллиграфических птиц. Его работа произвела настоящий фурор у присутствующих, потому что они никогда раньше не видели ничего подобного!

Джейк увлекался рисованием еще в школьные годы, но на отделение искусства парню поступить не удалось. Он учился на философа, параллельно подрабатывая дизайнером одежды и тату-мастером. Преподаватели Вайдманна часто шутили, что его конспекты выглядят лучше Декларации независимости, потому что почерк этого уникального студента был потрясающе красивым и аккуратным.

Благодаря своему хобби 5 лет назад Джейк получил должность официального каллиграфа Белого дома. Теперь вместе с другими двумя сотрудниками он занимается оформлением приглашений для глав государств.

«Всем почему-то кажется, что свои работы я делаю с легкостью, — говорит Джейк. — Но видели бы они, как я в 5 утра сижу над бумагами и вывожу каждую линию. Все видят лишь полученный результат, и никто не хочет задуматься над приложенными к нему усилиями. В этом плане есть только один человек-исключение — моя супруга».

Увидеть процесс создания Джейком шедевров каллиграфии вы можете в этом видео. Даже если вы не знаете английского, вам это не должно помешать. Просто наслаждайтесь движениями рук этого гениального мастера!

Если говорить честно, меня впечатляет это искусство! Только представьте, что чувствуют главы государств, получая письма, оформленные Джейком. Если вам понравилась статья об этой редкой и необычной для современности профессии, поделитесь ссылкой на нее с друзьями!