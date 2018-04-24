Костромичка представит наш город на престижном конкурсе красоты MRS/MS RUSSIA EARTH 2018

Костромичка Виктория Афанасьева прошла отбор на престижный конкурс красоты MRS/MS RUSSIA EARTH 2018, который с 25 по 29 апреля пройдет в Москве, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

39-летняя мама двоих детей недолго думала, когда увидела рекламу конкурса в Instagram. Посоветовалась с мужем и отправила заявку. Почти сразу получила от организаторов ответ, что прошла отбор, и не поверила своему счастью.

Мне стало любопытно, захотелось ощущения полета и женского праздника, — делится Виктория.

Наш город она будет представлять в номинации Mrs Russian Earth. Конкурсные испытания начнутся 25 апреля. Всем девушкам предстоит показать визитки и творческие номера, принять участие в спортивных и танцевальных мероприятиях. Для большой сцены Виктория выбрала образ птицы феникс, которая возрождается из пепла. А творческий номер помогла подготовить Марина Пудкова — знаменитый костромской режиссер, создатель спектакля «Кинемо».

Я пишу стихи, и мы с Мариной решили записать одно из стихотворений, соединить его с музыкой Шопена. Под эту композицию я выйду на сцену в творческом номере и дорисую одну из своих картин, — рассказала костромичка.

Финальное шоу конкурса, на котором станет известно имя Mrs Russian Earth 2018, пройдет 29 апреля в банкетном зале МИР в Москве. Ведущим будет Андрей Малахов . Кроме самого главного титула участницы смогут побороться за номинации: Миссис и Мисс Стиль, Миссис и Мисс Талант, Мама года и другие.

У меня состояние маятника — либо я еду за короной, либо хоть ленточку получить. Все зависит от настроения, — смеется Виктория.

Виктория Афанасьева — психолог по образованию, поэт и художник по призванию души, мама 3-летнего сына и 8-летней дочки.

29 апреля на специальном сайте конкурса начнется голосование за участниц, где вы сможете поддержать костромичку. Она хочет достойно представить наш город и мотивировать других мам быть активными и красивыми. О голосовании мы сообщим позже.

Победительница отправится в Лас-Вегас. Там состоится международный конкурс.