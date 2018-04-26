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Многодетная мама из Перми участвует в конкурсе Mrs&Ms Russia Earth 2018
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Многодетная мама из Перми участвует в конкурсе Mrs&Ms Russia Earth 2018 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
С 25 по 29 апреля в столице пройдет престижный мировой конкурс красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 (Миссис и Мисс Россия Земля 2018). Он проходит уже 10 лет и входит в топ самых престижных мировых конкурсов.
«Победительница получит корону, подарки от спонсоров и полетит в Лас-Вегас на Mrs/Ms Earth, — обещают на своём сайте организаторы конкурса. — И всё это за счёт организаторов! Это ли не сказка, о которой мечтают миллионы девушек?!
На финальном шоу 29 апреля в банкетном зале «Мир» будут звезды шоу бизнеса, известные художники, музыканты и великие спортсмены.
«Сейчас я в Москве на конкурсе Миссис и Мисс Россия Земля 2018, — написала на своей странице ВКонтакте Наталья Ежова, многодетная мама и известная пермская модель. — Представляю наш родной город Пермь! Пожелайте мне удачи! Даже не верится! Я прошла онлайн кастинг конкурса! Спасибо огромное организаторам конкурса за предоставленную возможность! Мечты сбываются!»
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