На конкурсе Mrs&Ms Russia Earth 2018 пермячка танцует на битом стекле

25 апреля в Москве начался международный конкурс красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018. Из 29 участниц по итогам конкурсных испытаний жюри выберет одну замужнюю и одну незамужнюю победительницу. Главный приз — участие за счет организаторов в Mrs&Ms Earth 2018, который будет проводиться в Лас-Вегасе.

О том, как проходила кастинг и готовилась к выступлению нам рассказала участница, представляющая наш город Пермь — Наталья Ежова. Она многодетная мама, воспитывает четырёх малышей и учит моделингу пермских девчонок. За свою карьеру Наталья неоднократно участвовала и побеждала в краевых, российских и международных конкурсах красоты.

«Всего в этом конкурсе принимают участие 11 незамужних Мисс и 18 замужних Миссис, я во второй номинации, — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Наталья Ежова. — Сначала я прошла кастинг в отборочном он-лайн конкурсе и получила путевку на финал, который сейчас и идёт в городе Москва. Для отборочного он-лайн конкурса мне нужно было предоставить пять видеороликов на разные тематики (творческий номер, дефиле, спортивная подготовка, дефиле в купальнике и видео-визитка). Ролики снимал мой муж, и через некоторое время после их отправки организаторам, мы получили ответ, что я победила и меня ждут на финале!»

Наталья выступает под номером 18.

25 апреля её творческий номер — танец на битом стекле — собрал море зрительских оваций. Финал Mrs&Ms Russia Earth 2018, где станут известны имена победительниц, состоится 29 апреля.

«Мои любимые дети, муж, мама и все родственники очень рады за меня, что я участвую в таких масштабных мероприятиях и ждут меня дома с победой», — говорит Наталья.