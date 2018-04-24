Коллектив «Речеград» из Кузьминок отметил десятилетие

В районе Кузьминки состоялся юбилейный концерт «Радуга эмоций» коллектива «Речеград» из детской школы искусств «Центр». Свое речевое мастерство представили более 60 ребят.

«В рамках концерта прозвучали добрые детские стихотворения, литературная проза, сказки, образцы устного народного творчества. «Речеградцы» показали себя мастерами — актерами, которые владеют богатством выразительного чтения, умеют передавать образность произведений в движении и выразительном визуальном сопровождении», — сообщается на сайте учреждения.

Добавим, что учащиеся коллектива «Речеград» — победители московских и российских конкурсов в номинации «Художественное слово». (вт)