Традиции Курбан Байрам 2018: какого числа праздник

Праздник Курбан Байрам является священным временем для всех мусульман. Это праздник безгрешия, непоколебимой веры к Всевышнему. Его отмечают во всех уголках мира после длительного поста. Узнаем все о Курбан Байраме, который будут отмечать в 2018 году и какого числа начнется священнодействие.

Само название Курбан Байрам означает праздник жертвоприношения во имя преданности Аллаху. Для мусульман это означает, что именно в это время можно стать ближе к Всевышнему.

Предыстория

Этот праздник берет свои корни из священной книги Коран. В незапамятные времена Всевышний послал мусульманскому пророку Ибрагиму тяжелое испытание. Пророку велели принести в жертву своего любимого сына Исмаила. Ибрагим не посмел ослушаться Аллаха. Когда пророк был готов принести в жертву сына, Всевышний сказал, что испытание пройдено.

Свою веру и преданность Ибрагим доказал Всевышнему, не побоясь отдать самое дорогое. Жертва была принесена, но в виде барана.

Есть множество обычаев празднования Курбан Байрама, которые территориально могут разниться. В этот день люди угощают друг друга, накрывают богатые столы, чтобы не прогневать Аллаха. Почетной традицией у мусульман считается помощь нуждающимся в это время. У верующих принято в это время приезжать на могилы усопших, молиться за них.

Пост перед праздником

Перед Курбан Байрамом верующие соблюдают десятидневный пост, во время которого они воздерживаются от многих земных радостей и нужд. В чем заключается соблюдение поста? Везде должна проводиться полная тщательная уборка в помещениях. Верующие мусульмане читают намазы и воздерживаются от пищи и воды. Следует воздерживаться от всех земных удовольствий и держать себя в течение десяти дней чистыми и безгрешными.

Смысл поста состоит в том, чтобы люди смогли переосмыслить свое мировоззрение, укрепить свою веру, понять настоящие жизненные ценности.

Празднование

В 2018 году праздник Курбан Байрам будет отмечаться 22 августа. До наступления Курбан Байрама ему предшествует десятидневный пост, когда есть много ограничений. В первое утро после поста начинается священное действие: верующие люди делают омовения и в чистой новой одежде читают намазы. Мулла читает проповедь для всех собравшихся прихожан.

Когда проповедь подходит к концу, то верующие следуют на кладбище, чтобы помолиться там за ушедших близких людей.

Почетной частью торжества является жертвоприношение барана. По традиции это действие выполняет взрослый почтенный человек, который должен быть весьма состоятельным. В зависимости от региона, в жертву приносят не только баранов, но и другой домашний скот.

Недопустимо трогать старых и больных животных. Мясо жертвенного животного принято делить: одна часть остается семье, другая уходит знакомым и родственникам, а третью часть отдают малоимущим слоям населения.

Блюда

Сам праздник принято отмечать в течение нескольких дней. Из мяса животного, принесенного в жертву, готовят различные традиционные блюда. В первый день принято готовить вкуснейшие блюда из внутренностей барана, а именно из печени и сердца.

Во второй день праздника варят вкуснейшие супы из головы и конечностей. Последующие два дня праздника отмечают лагманом, мантами, пловом, супом, бешбармаком, обжаренными ребрами.

В эти дни можно употреблять национальные сладости, домашние лепешки. Многих мусульман интересует, когда будет отмечаться Курбан Байрам в 2018 году, а именно какого числа. Тем, кто еще не знает дату, напоминаем — это 22 августа.

Как празднуют Курбан Байрам в разных странах

Индонезия

В Индонезии процент мусульман от общего количества населения составляет почти 80 процентов. Праздник имеет свое название Ид-аль-Адха. Это самый важный праздник в государстве и отмечают его с особым размахом.

Праздничное время занимает четыре дня, которые являются нерабочими по всему государству. В это время везде слышны хлопки петард и салютов. Все улицы украшены национальными флагами. По улицам из громкоговорителей раздаются поздравления, и люди ездят на автомобилях с барабанами. В обществе активно используется услуга заказ жертвенного животного через специальный банкомат.

Чтобы принести жертву Аллаху, люди у которых не хватает времени на процесс жертвоприношения, выбирают животное в банкомате, оплачивают его и выполняют должный ритуал. Мясо жертвенного барана впоследствии раздадут по всем правилам ислама.

Турция

В Турции готовиться к Курбан Байраму начинают за пару недель до его наступления. Праздник продолжается 4 дня, и это время считается нерабочим по всей стране. Жертвенных баранов режут в основном в сельской местности. Городские жители стараются уехать на время праздника к знакомым и родственникам в сельские области. Есть множество национальных обрядов с заклинаниями, которые присущи именно турецким мусульманам.

К примеру, жертвенного барана моют, красят хной. Ему на шею вешают нарядные ленточки и колокольчики в честь праздника.

Египет

На территории Египта праздник начинает вступать в силу после совершения паломничества в Мекку. Египтяне специально берут дополнительные выходные, чтобы по всем правилам отметить праздник. В жертву могут приносить не только баранов, но и верблюдов.

На улицах под открытым небом накрывают столы, чтобы каждый мусульманин смог угоститься национальными блюдами, одним из которых является «Термис».

Дети выглядят нарядными в новой праздничной одежде. Взрослые одаривают их сладостями, игрушками и водят на развлечения. Это время детского веселья на аттракционах. Когда праздничные молитвы полностью отчитаны, взрослые зовут в гости родственников и соседей. Все садятся за богатые столы, чтобы отметить великий праздник.

Принято ходить друг к другу в гости с подарками.

Для мусульман этот праздник считается главным в году. Везде можно увидеть радостные умиротворенные лица, счастливых детей, богатые столы с угощениями. Главное действие — это укрепление веры во Всевышнего, доказательство своей преданности Аллаху, осветление помыслов и очищение души.