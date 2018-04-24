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В Твери установили местонахождение пропавшего 13-летнего суворовца
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В Твери установили местонахождение пропавшего 13-летнего суворовца 

ТАСС 1 час назад
Фото: Тверская неделя
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Местонахождение 13-летнего учащегося Тверского суворовского училища, который ранее самовольно покинул территорию образовательного учреждения, установлено, следователи проводят проверку, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.
"В рамках проводимых первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение курсанта установлено. В настоящее время выясняются обстоятельства его исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 13-летний суворовец самовольно покинул расположение училища. В поисках подростка задействовали следователей, личный состав управления МВД России по Тверской области, тверскую волонтерскую организацию «Сова».
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