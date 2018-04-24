В Твери установили местонахождение пропавшего 13-летнего суворовца

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Местонахождение 13-летнего учащегося Тверского суворовского училища, который ранее самовольно покинул территорию образовательного учреждения, установлено, следователи проводят проверку, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

"В рамках проводимых первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий местонахождение курсанта установлено. В настоящее время выясняются обстоятельства его исчезновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказали в пресс-службе.