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Знаменитости, которых подменили двойниками
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Знаменитости, которых подменили двойниками 

Рамблер 55 минут назад
Конспирологи регулярно пытаются найти очередной заговор, влияющий на повседневную жизнь. Одна из самых интересных тем — подмена знаменитостей. Элвис Пресли, Майкл Джексон, принцесса Диана, Мэрилин Монро — это лишь небольшая часть известных персон, которых, по мнению сторонников теорий заговоров, заменили двойниками. Кого ещё причисляют к числу подменённых конспирологи?
1. Есть мнение, что выдающий учёный современности, физик, космолог Стивен Хокинг скончался ещё в восьмидесятых, а в последующие годы его роль исполнял двойник.
2. Российский император Пётр Первый, по мнению некоторых специалистов, пропал в Европе во время путешествия в конце 1690-ых годов, а Россией правил его двойник, проводивший прозападную политику.
3. Папа Римский Павел VI, который сделал ватиканские устои более либеральными. Эта политика вызвала недовольство католиков-традиционалистов, которые и породили версию о том, что Папу подменили.
4. Первый российский президент Борис Ельцин, уверяют физиономисты, имел нескольких двойников, а один из них и вовсе представлял нашу страну после якобы смерти Ельцина в 1996 году.
5. Канадская певица Аврил Лавин. Некоторые фанаты считают, что певица умерла ещё в 2002 году, а после за неё на сцену выходит двойник. Причиной этого утверждения стала смена имиджа исполнительницы и некоторые видимые изменения во внешности.
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