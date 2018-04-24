Знаменитости, которых подменили двойниками

Конспирологи регулярно пытаются найти очередной заговор, влияющий на повседневную жизнь. Одна из самых интересных тем — подмена знаменитостей. Элвис Пресли Майкл Джексон , принцесса Диана, Мэрилин Монро — это лишь небольшая часть известных персон, которых, по мнению сторонников теорий заговоров, заменили двойниками. Кого ещё причисляют к числу подменённых конспирологи?

1. Есть мнение, что выдающий учёный современности, физик, космолог Стивен Хокинг скончался ещё в восьмидесятых, а в последующие годы его роль исполнял двойник.

2. Российский император Пётр Первый, по мнению некоторых специалистов, пропал в Европе во время путешествия в конце 1690-ых годов, а Россией правил его двойник, проводивший прозападную политику.

3. Папа Римский Павел VI, который сделал ватиканские устои более либеральными. Эта политика вызвала недовольство католиков-традиционалистов, которые и породили версию о том, что Папу подменили.

4. Первый российский президент Борис Ельцин , уверяют физиономисты, имел нескольких двойников, а один из них и вовсе представлял нашу страну после якобы смерти Ельцина в 1996 году.