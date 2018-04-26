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Под Белгородом открестились от требования о разрешении на аборт у церкви
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Под Белгородом открестились от требования о разрешении на аборт у церкви 

Ридус 26 минут назад
Фото: Ридус
В департаменте здравоохранения Белгородской области заявили, что пациенток не обязывают получать разрешение на аборт от священника.
На днях «Ридус» писал о резонансном случае с жительницей Старого Оскола, которая намеревалась сделать аборт. Однако ей выдали больничное направление, в котором было указано, что для разрешения на операцию нужно получить одобрение трех врачей, сотрудника «Кризисного центра» и священника.
В сети ситуацию высмеяли, по мнению большинства пользователей, взрослые женщины вправе распоряжаться своим телом как им будет угодно, и спрашивать разрешение на аборт у представителя церкви — «глупо».
Сегодня представитель департамента здравоохранения области в интервью «Коммерсанту» сказал, что прохождение подобной комиссии «рекомендуется», но не обязательно.
Глава кризисного центра Старого Оскола подтвердила выдачу обходного листа с графой для разрешения представителя Епархии, но только в «профилактических целях».
Врач-гинеколог региона на условиях анонимности рассказала, что подобные направления выдают во всех медицинских учреждениях, но чаще всего пациентки отказываются, что не несет никаких последствий.
«Чаще всего аборты делают женщины, уже родившие по двое детей. Они обычно уверены в своем решении», — отметила медик.
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