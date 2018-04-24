Жительниц Белгородчины обязали спрашивать разрешение на аборт у священника

В Белгороде и в Старом Осколе, чтобы сделать аборт, нужно получить разрешение епархии. Для этого ей требуется пройти воспитательную беседу.

Женщинам, которые хотят избавиться от ребенка, необходимо собрать подписи врачей, а также получить разрешение священника, закрепленного за больницей.

Беседа с батюшкой длится несколько минут, сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал Mash. Женщине напоминают, что аборт является страшным грехом.

Пользователи соцсетей критически отнеслись к данному новшеству. «А если женщина неверущая? как быть? — поинтересовалась одна из читательниц. — Или, к примеру, другой конфессии? Об этом подумали? И причем тут церковь? У нас светское государство!»