Ещё
Как разбираться в немецких винах с обозначением VDP
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как разбираться в немецких винах с обозначением VDP 

Itsmywine.ru 53 минуты назад
Фото: Itsmywine.ru
Рассказывает шеф-сомелье Le Restaurant Арина ГерасимоваУ винодельческой Германии очень богатая история — ей около 2000 лет. Это один из самых северных и сложных винодельческих регионов мира с точки зрения климата, условий производства и идеологии классификации вин. Ни для кого не секрет, что Германия пошла против классической системы апелласьонов и создала свою: классификация вин по спелости винограда. Тем не менее, в стране существует Союз производителей элитных вин Германии VDP (Verband Deutcher Pradikatsweinguter), который выступает самым явным критерием и гарантом высочайшего качества вина. Если вы увидели на капсуле бутылки немецкого вина символ — орел с виноградной кистью — помните, что именно он несет с собой знак качества. Он говорит о том, что вино произведено настоящим мастером, владеющим искусством создания уникальных вин. Давайте попробуем разобраться, что подразумевается под VDP. Производители, входящие в ассоциацию VDP ставят во главу прежде всего терруарный подход. Ключевое отличие классификации VDP — винам присваивают ту или иную категорию, согласно их происхождению, а не стилю (степени сладости). Терруар является «магическим треугольником» и объединяет три главных компонента: объемное понятие качества и характера участка виноградника, знание и опыт виноградаря, качество винтажа. Существует 4 уровня (класса) по аналогии с бургундской классификацией:VDP. GutsweinЭто базовые региональные вина, которые являются основанием классификационной пирамиды VDP. Для производства этого вина используется 80% типичных для данной местности сортов винограда. На этикетке указаны: название производителя, регион и сорт винограда.VDP. OrtsweinКоммунальные вина — вторая ступень классификационной пирамиды. Для производства этого вина используется виноград местных сортов, с разных виноградников одной коммуны и отражают ее более яркий и узнаваемый стиль. В отличие от базового вина, на этикетке коммунального вина кроме названия производителя и сорта винограда указывается винодельческая область.VDP. Erste Lage («Премьер-крю») Вина с индивидуальным характером и с первоклассных исключительных виноградников. Сбор винограда осуществляется только вручную и для производства используются только рекомендованные для для данного участка сорта винограда. Причем, интересная деталь, что вина Erste Lage поступают в продажу в конце апреля следующего за сбором урожая года и только при условии прохождения дегустационной комиссии VDP. На этикетке уже будут указаны область и виноградник и предикат (если вино в сладком стиле).VDP. Grosse Lage («Гран-крю») Версии с лучших германских виноградников, с обозначением уникальных участков. Визитной карточкой этих вин стали такие критерии как: яркая индивидуальность, потенциал к выдержке, малые объемы производства. Сорт винограда для производства этой категории вина строго определен в каждом отдельном винограднике как, впрочем, и остальные нормы производства. На этикетке присутствует только виноградник без региона. Интересная особенность, что сухие вина Grosse Lage обозначаются как Grosses Gewachs и разливаются в специальные бутылки, маркированные на горлышке буквами GG. А на сладких винах указывают классические «предикаты»: Eiswein, Spatlese, Auslese и др. Как можно смело догадаться, что дегустационная комиссия VDP для этих вин обязательна!Фото: iStock.com/kramarek, iStock.com/trindade51
Itsmywine.ru: последние новости
Как выбрать хороший штопор Какие вина стоит открыть для себя этой весной? 10 классных баров в Тбилиси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Знаменитости, которых подменили двойниками3
«Последний герой»: что стало с участниками20
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой3
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение