Как разбираться в немецких винах с обозначением VDP

Рассказывает шеф-сомелье Le Restaurant Арина ГерасимоваУ винодельческой Германии очень богатая история — ей около 2000 лет. Это один из самых северных и сложных винодельческих регионов мира с точки зрения климата, условий производства и идеологии классификации вин. Ни для кого не секрет, что Германия пошла против классической системы апелласьонов и создала свою: классификация вин по спелости винограда. Тем не менее, в стране существует Союз производителей элитных вин Германии VDP (Verband Deutcher Pradikatsweinguter), который выступает самым явным критерием и гарантом высочайшего качества вина. Если вы увидели на капсуле бутылки немецкого вина символ — орел с виноградной кистью — помните, что именно он несет с собой знак качества. Он говорит о том, что вино произведено настоящим мастером, владеющим искусством создания уникальных вин. Давайте попробуем разобраться, что подразумевается под VDP. Производители, входящие в ассоциацию VDP ставят во главу прежде всего терруарный подход. Ключевое отличие классификации VDP — винам присваивают ту или иную категорию, согласно их происхождению, а не стилю (степени сладости). Терруар является «магическим треугольником» и объединяет три главных компонента: объемное понятие качества и характера участка виноградника, знание и опыт виноградаря, качество винтажа. Существует 4 уровня (класса) по аналогии с бургундской классификацией:VDP. GutsweinЭто базовые региональные вина, которые являются основанием классификационной пирамиды VDP. Для производства этого вина используется 80% типичных для данной местности сортов винограда. На этикетке указаны: название производителя, регион и сорт винограда.VDP. OrtsweinКоммунальные вина — вторая ступень классификационной пирамиды. Для производства этого вина используется виноград местных сортов, с разных виноградников одной коммуны и отражают ее более яркий и узнаваемый стиль. В отличие от базового вина, на этикетке коммунального вина кроме названия производителя и сорта винограда указывается винодельческая область.VDP. Erste Lage («Премьер-крю») Вина с индивидуальным характером и с первоклассных исключительных виноградников. Сбор винограда осуществляется только вручную и для производства используются только рекомендованные для для данного участка сорта винограда. Причем, интересная деталь, что вина Erste Lage поступают в продажу в конце апреля следующего за сбором урожая года и только при условии прохождения дегустационной комиссии VDP. На этикетке уже будут указаны область и виноградник и предикат (если вино в сладком стиле).VDP. Grosse Lage («Гран-крю») Версии с лучших германских виноградников, с обозначением уникальных участков. Визитной карточкой этих вин стали такие критерии как: яркая индивидуальность, потенциал к выдержке, малые объемы производства. Сорт винограда для производства этой категории вина строго определен в каждом отдельном винограднике как, впрочем, и остальные нормы производства. На этикетке присутствует только виноградник без региона. Интересная особенность, что сухие вина Grosse Lage обозначаются как Grosses Gewachs и разливаются в специальные бутылки, маркированные на горлышке буквами GG. А на сладких винах указывают классические «предикаты»: Eiswein, Spatlese, Auslese и др. Как можно смело догадаться, что дегустационная комиссия VDP для этих вин обязательна!Фото: iStock.com/kramarek, iStock.com/trindade51