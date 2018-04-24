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Французский мастер создал по просьбе Спивакова скрипку для победителя конкурса Янкелевича
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Французский мастер создал по просьбе Спивакова скрипку для победителя конкурса Янкелевича 

ТАСС 49 минут назад
ОМСК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Знаменитый скрипичный мастер из Франции Алан Карбонар создал по просьбе народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Владимира Спивакова скрипку стоимостью €20 тыс. (около 1,5 млн рублей). Она станет главным призом для младшей возрастной категории участников IV Международного конкурса скрипачей имени выдающегося советского музыканта и учителя Спивакова Юрия Янкелевича, который откроется во вторник в Омске.
Конкурс проводится для двух возрастных категорий: до 16 лет и от 16 до 28 лет включительно. Главным призом для старших участников конкурса станет скрипка конца XIX века итальянского мастера Дегани, также выбранная Спиваковым и приобретенная за счет бюджета Омской области.
"Владимир Спиваков — мой друг в течение 30 лет, и я сделал эту скрипку по его просьбе. Ее стоимость составляет около 20 тыс. евро, это мой подарок этому конкурсу. Для меня удовольствие сделать скрипку для молодых музыкантов, которые еще слишком молоды, у которых еще нет средств, чтобы купить ее самим, но которые нуждаются в отличном инструменте", — рассказал ТАСС Карбонар.
По его словам, работа над скрипкой продолжалась месяц, а для ее создания использовалось дерево, которое сушилось около 100 лет. «Это очень редкое дерево. В отношении музыки нужно быть щедрым, этот инструмент — мой вклад в фонд (Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, один из организаторов конкурса, прим. ТАСС)», — подчеркнул мастер.
На эти две скрипки претендуют 32 участника конкурса из Китая, Казахстана, Японии, Южной Кореи, Германии, Испании, США и России. Член жюри конкурса Элизабетта Гаретти из Италии рассказала ТАСС, что имя Янкелевича широко известно и привлекает внимание всего музыкального мира к этому соревнованию. «Для итальянских и вообще европейских скрипачей очень важна русская школа скрипки. На мой взгляд, школа Янкелевича — одна из лучших для скрипачей, об этом говорит и то, что маэстро Спиваков (ученик Янкелевича, прим. ТАСС) — великий скрипач», — рассказала ТАСС Гаретти.
Международный конкурс юных скрипачей имени выдающегося скрипача, заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Янкелевича был организован в 2009 году в Омске к 100-летию со дня рождения музыканта, детские годы которого прошли в сибирском городе. Мероприятие планировалось проводить каждые два года, однако в 2015 году правительство Омской области отменило конкурс из-за проблем с финансированием. В этом году конкурс был возрожден и снова будет проводиться в своем прежнем формате.
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