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«Show Нижний Новгород» представят гостям ЧМ-2018
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«Show Нижний Новгород» представят гостям ЧМ-2018 

Нижегородская правда 40 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото предоставлено организаторами«Show Нижний Новгород» представят гостям ЧМ-2018В мае нижегородцам и гостям Чемпионата мира по футболу и нижегородцев в мае представят современное, театрализованное фольклорное шоу «SHOW НИЖНИЙ НОВГОРОД».
«SHOW НИЖНИЙ НОВГОРОД» гармонично сочетает в себе историю, музыку, песни, танцы, народные костюмы, древние ремесла, общение со зрителями. Спектакль насыщен яркими и динамичными вокально-хореографическими номерами. Всех зрителей ждет множество открытий и сюрпризов, а в финале — фотосессия с артистами шоу, примерка и фото в народных костюмах, подарки, чеканка монет — как символ «кармана России».
Программа позволит познакомиться с историей Нижегородского края, историей знаменитой Нижегородской ярмарки, ярким и самобытным фольклором, прикоснуться к уникальным творениям народных промыслов попробовать на вкус лучшие блюда нижегородской кухни и дегустация знаменитого хлебного кваса.
На логотипе SHOW НИЖНИЙ НОВГОРОД изображена русская красавица в роскошном наряде, напоминающем перья сказочной птицы и стилизованные волны двух рек. Символ Нижнего Новгорода — это, своеобразный символ Стрелки, мыс, где матушка река Волга сливается с красавицей Окой. «Девушка-река словно воспаряет к небу на крыльях своей мечты. Этой мечтой она готова поделиться с каждым, кто увидит её волшебный полёт. И зрители обязательно его увидят!» — прокомментировала автор проекта Ольга Романова.
Аналогичное шоу есть в г. Москве, в г. Казани и в других крупных городах, в нескольких туристских центрах Краснодарского края. Такие программы пользуются огромной популярностью у гостей города.
Премьера SHOW НИЖНИЙ НОВГОРОД пройдет 5 мая в концертном зале «Премио». Продолжительность шоу — 1 час 15 минут. Далее шоу будет проходить еженедельно по расписанию и по отдельным заказам. 6+
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