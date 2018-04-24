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Лето на «Стрелке» откроется 25 мая концертом Sun Ra Arkestra
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Лето на «Стрелке» откроется 25 мая концертом Sun Ra Arkestra 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Летняя программа — четыре месяца лекций, конференций, кинопоказов и концертов — откроется большой вечеринкой. Впервые попасть на мероприятие можно будет по билетам: они уже продаются по предварительным заявкам онлайн и будут доступны на месте в день события.
Афиша вечеринки
Хэдлайнерами вечера станут Sun Ra Arkestra — группа, основанная в середине 1950–х годов джазовым музыкантом Sun Ra, известным своей космической философией, выраженной в слогане Space Is The Place. В 1970–х Sun Ra Arkestra выступали на Saturday Night Live и устраивали подпольные психоделические вечеринки на сцене андеграундного нью-йоркского Squat Theatre, позже объездили с гастролями весь мир, а за последние десять лет дали более 200 концертов, в том числе на фестивалях Primavera Sound в Барселоне и Pitchfork Festival в Чикаго. В 2004 году Sun Ra Arkestra стали первым американским джаз-бэндом, сыгравшим концерт в Туве на фестивале Устуу-Хурээ.
Метод Sun Ra Arkestra — в постоянном музыкальном поиске: наряду с джазовыми инструментами используются аналоговые синтезаторы Moog, гонги и родезийские колокола. Каждое их выступление — яркий перфоманс, где визуальная составляющая и оригинальные костюмы играют не меньшую роль, чем музыка. Соединение африканского прошлого и космического будущего в творчестве Sun Ra предвосхитило появление афрофутуризма — эстетически-философского движения, особенно популярного сейчас в сфере дизайна, кино и модной индустрии.
В день вечеринки на «Стрелке» старейшему участнику Sun Ra Arkestra, саксофонисту Маршаллу Аллену исполнится 94 года. Сцену, оформленную в космической и ретрофутуристической тематике, вместе с 12 участниками джазового коллектива разделят диджей Марк Щедрин и лидер группы СБПЧ Кирилл Иванов. Подробную информацию об оформлении заявок и дресс-коде вечериник можно найти в группе на Facebook или ВКонтакте.
Программа публичных мероприятий Лета на «Стрелке», которое институт регулярно организует с 2009 года, будет объявлена 15 мая. Посетителей ожидают серия открытых лекций, профессиональных воркшопов, дискуссий ведуших архитекторов, дизайнеров, экспертов в сфере медиа и кинопоказов на тему городского развития и городской культуры. За развлекательную программу отвечает команда бара «Стрелка»: вечеринки, концерты, ярмарки «Ламбада-маркет», большой турнир по пинг-понгу совместно с PPCM, а также прямые трансляции матчей ЧМ–2018 под открытым небом.
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