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Отчетный концерт танцевальных коллективов прошел в Щербинке
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Отчетный концерт танцевальных коллективов прошел в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Газета «Щербинский вестникъ»
Хореографический концерт прошел во Дворце культуры городского округа Щербинка 21 апреля.
Результаты своих творческих успехов представили студия восточного танца «Галия» под руководством Нины Перез и школа танца и спорта «InVi» Анны Жлудковой.
Концертную программу выполнили в стиле восточной культуры. Все выступления были сюжетными, истории перемещались из номера в номер.
Отметим, что оба коллектива проводят свои уроки на базе Дворца культуры в городском округе Щербинка. Прошедший концерт стал итоговой постановкой из лучших работ за прошедший год творческой деятельности.
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