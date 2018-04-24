Отчетный концерт танцевальных коллективов прошел в Щербинке

Фото: Газета «Щербинский вестникъ»

Хореографический концерт прошел во Дворце культуры городского округа Щербинка 21 апреля.

Результаты своих творческих успехов представили студия восточного танца «Галия» под руководством Нины Перез и школа танца и спорта «InVi» Анны Жлудковой.

Концертную программу выполнили в стиле восточной культуры. Все выступления были сюжетными, истории перемещались из номера в номер.

Отметим, что оба коллектива проводят свои уроки на базе Дворца культуры в городском округе Щербинка. Прошедший концерт стал итоговой постановкой из лучших работ за прошедший год творческой деятельности.