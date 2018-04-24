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В культурном центре на Лермонтовском проспекте провели «Библионочь»
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В культурном центре на Лермонтовском проспекте провели «Библионочь» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Культурный центр «Лидер» присоединился к акции «Библионочь» и пригласил москвичей на книгообмен. Это уникальное мероприятие объединило детей, подростков и взрослых, ведь на специальном стенде «Лидера» любой желающий мог найти книгу по душе. Знаменитые классические произведения, повести, иллюстрированные издания, исторические романы, сборники рассказов и поэзии, книги о кинематографе и творчестве никого не оставили равнодушным.
На протяжении всего дня, с 9.00 до 22.00, все гости культурного центра изучали богатый выбор произведений на любой вкус и многочисленные литературные труды обрели своих новых владельцев. «Библионочный книгообмен» стал замечательным событием, подарив каждому из нас частичку удивительного мира литературы. (то)
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