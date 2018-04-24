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Объявлен лонг-лист премии «Большая книга»
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Объявлен лонг-лист премии «Большая книга» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В этом году на премию было подано более 200 произведений. В Совет экспертов премии вошли Михаил Бутов, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», Елена Холмогорова, ответственный секретарь журнала «Знамя», издатель и филолог Алексей Андреев, заместитель главного редактора журнала «Октябрь», прозаик Ольга Новикова, член редколлегии журнала «Новый мир», редактор и филолог Алексей Михеев. В лонг-лист включены авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Одинцово, Смоленска, Калининграда, Томска, Парижа, Венеции, Амстердама, Питтсбурга, Висбадена. Всего в лонг-листе «Большой книги» 41 произведение. В том числе в лонг-лист вошли произведения Дмитрия Быкова, Алексея Варламова, Андрея Геласимова, Дмитрия Глуховского, Виктора Пелевина, Сергея Шаргунова.
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