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Ведущая шоу «Орел и Решка» Жанна Бадоева попробовала в Казани чак-чак
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Ведущая шоу «Орел и Решка» Жанна Бадоева попробовала в Казани чак-чак 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
На своей странице в Инстаграме телеведущая написала, что посетила музей «Чак-чака», где впервые попробовала национальный десерт.
«Столько всего интересного, красивого, аутентичного, завораживающего. Вот, например, сегодня мы в Казани и посетили музей «Чак-Чак». Попали совершенно в другой мир…Интересно! И самое главное вкусно. Впервые приготовила национальную сладость, правда без приключений не обошлось, но «Чак-Чак» удался! Вкус, конечно, великолепный», — пишет Жанна Бадоева.
Публикация от Zhanna Badoeva — Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 23 Апр 2018 в 9:01 PDT
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