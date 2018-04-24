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«Тайны старого дома»: в Архангельске выбрали лучшую книгу года
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«Тайны старого дома»: в Архангельске выбрали лучшую книгу года 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова подвели итоги конкурса «Книга года».
В номинации «Лучшая книга о Русском Севере (автор)» победила Татьяна Зеленина и её книга «Тайны старого дома». Издание адресовано как взрослым читателям, так и представителям подрастающего поколения. В его основе — воспоминания архангелогородцев, документы и фотографии, которые автор собирала более двадцати лет.
В книге показана жизнь архангелогородцев конца XIX–начала XX века через увлекательную историю дома Е. К. Плотниковой, традиции праздников, быт и рецепты старого Архангельска.
Кроме того, читательское голосование за лучшую книгу позволило выделить еще две книги. Специальным дипломом «Выбор читателя» наградили коллектив Северного государственного медицинского университета за подготовку к изданию книги «Достояние Севера: АГМИ-АГМА–СГМУ» и Виктора Антуфьева за подготовку книги «Березник — родины моей начало».
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