«Тайны старого дома»: в Архангельске выбрали лучшую книгу года

В Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова подвели итоги конкурса «Книга года».

В номинации «Лучшая книга о Русском Севере (автор)» победила Татьяна Зеленина и её книга «Тайны старого дома». Издание адресовано как взрослым читателям, так и представителям подрастающего поколения. В его основе — воспоминания архангелогородцев, документы и фотографии, которые автор собирала более двадцати лет.

В книге показана жизнь архангелогородцев конца XIX–начала XX века через увлекательную историю дома Е. К. Плотниковой, традиции праздников, быт и рецепты старого Архангельска.

Кроме того, читательское голосование за лучшую книгу позволило выделить еще две книги. Специальным дипломом «Выбор читателя» наградили коллектив Северного государственного медицинского университета за подготовку к изданию книги «Достояние Севера: АГМИ-АГМА–СГМУ» и Виктора Антуфьева за подготовку книги «Березник — родины моей начало».