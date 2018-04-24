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В Красноярске готовят более 450 мероприятий ко Дню Победы
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В Красноярске готовят более 450 мероприятий ко Дню Победы 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Более 450 мероприятий анонсируют в Красноярске к 73 годовщине Дня Победы. Их организуют органы социальной защиты населения. Будут проводиться концерты концерт, встречи, акции и даже флешмобы.
В Кировском районе 24 апреля пройдёт «Спартакиада ветеранов». С 26 апреля в центре соцобслуживания Железнодорожного района откроется тематическая выставка творческих работ «Яркий май». 3 мая в ДК «Свердловский» откроется районный фестиваль хоров «Свердловская весна». В «Сквере ветеранов» в честь годовщины Победы посадят деревья.
9 мая на Красной Площади пройдёт «Танцплощадка 40-х», где будет играть настоящий военный духовой оркестр и работать полевая кухня.
Подопечные социальных центров получат единовременную выплату, приуроченную к празднику. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей в размере 6 тысяч рублей. Красноярцы, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и люди, работавшие в годы войны на объектах обороны, труженики тыла, вдовы погибших, умерших участников войны получат по 1200 рублей. Детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в детском возрасте, выплатят по одной тысяче рублей.
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