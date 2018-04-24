«Там очередь метров на сто»

В России прошла очередная «Библионочь». Нарушая главное правило о тишине в библиотеке, граждане разных возрастов и званий заполнили залы с книжными полками, что-то громко читали и обсуждали. А любители раритетов и древностей устремились в приоткрывшиеся на ночь спецхранилища, как в машину времени. Корреспондент «Ленты.ру» наблюдал, что происходило в столичной Библиотеке имени Ленина в ночь на воскресенье.

Библиотеки фактически перестали быть публичным местом, куда люди приходят по своей воле. А бывшие студенты и студентки, кому тихая охота за книжным знанием легла на душу, шли с досадой после работы мимо закрытых дверей: днем туда не вырвешься, а ночью не ворвешься.

Жители двух столиц обзавелись ночными книжными магазинами, где можно до утра листать издание за изданием, попивая кофе и обсуждая что-то интеллигентское с друзьями. А потом в Москве наступила «Библионочь».

Сегодня это уже хорошо известное и почти традиционное мероприятие, и в минувшие выходные оно проходило во всех регионах России с участием сотен тысяч книголюбов.

«Если вы cейчас выйдете, то увидите очередь метров на сто… Это самое яркое доказательство того, насколько востребована у нас хорошая книга, хорошая культурная программа, хорошее кино», — сказал глава Минкульта Владимир Мединский , глядя на публику, расположившуюся на ступенях большой мраморной лестницы в главной «публичке» страны Советов. С 1992 года крупнейшая библиотека нашей страны называется Российской государственной, или РГБ, но и читатели, и библиотекари по-прежнему зовут ее Ленинкой.

«У нас сегодня будет в полтора-два раза больше посетителей, чем в прошлом году», — тут же прихвастнул стоявший рядом директор РГБ Владимир Гнездилов

Отчасти ажиотаж был связан с тем, что Алексей Герман-младший лично представлял тут свой фильм о Довлатове. Однако лампа проектора зажглась и осветила зависший над лестницей экран раньше, чем появился режиссер, и некоторых это расстроило.

«Сразу фильм будут показывать? Я же уже смотрела! Я к Алексею Алексеевичу пришла. Что же это такое?» — возмутилась женщина средних лет, занявшая место на первом ряду-ступени и похожая на русскую паломницу с полотен конца XIX века. Впрочем, она действительно приехала из Рязанской области и утром прямо из библиотеки поедет на Казанский вокзал.

Но творец, как и положено, явился раньше своего творения, удивляясь количеству жаждущей увидеть его публики. «Я думал, что никто не придет. Либо я такой трусливый, либо люди смелые, — начал Герман. — Сегодня мы показывали на Московском кинофестивале документальный фильм под названием „Мастерская“ — о моих родителях. Он прошел хорошо, пришло 12 человек. Очень понравилось… Если кто-то из вас придет на следующий показ — буду рад».

Режиссер рассказал собравшимся о том, как тяжело было работать над фильмом, как был выбран подходящий для экранизации период из жизни писателя. «Взяли его 30 лет, отсеяли все то, что было до, и все то, что было после. Мы взяли человека, который не знает, будет ли он писателем. Важен был перелом в молодом человеке, неделя, когда он переосмысливает свою жизнь», — пояснил Алексей Алексеевич.

Всех интересовало, почему на роль Сергея Довлатова не сгодился телеведущий Иван Ургант . Режиссер на это ответил, что актеру, исполнявшему главную роль в этой картине, повредило бы существование «в бурлящей богатой московской жизни».

Пока основная часть публики, принеся жертву ожидания на холоде у входа во второй подъезд Ленинки, с восхищением разглядывали рельсы и тележку, которая возит книги из хранилища, и фотографировались с умным видом в интерьере читального зала №3, ценители рассматривали коллекцию военной литературы и артефактов Александра Макарова

«Вот тут представлены прижизненные издания Дениса Давыдова «Книга Марсова». Первая отечественная военная газета «Русский инвалид»», — рассказывает сотрудник библиотеки.

В сравнении с парадными залами Ленинки помещения, в которых трудятся хранители книжных фондов, выглядят скромными каморками, похожими на подсобки в любых казенных учреждениях. Только в шкафах здесь не швабры, а редкие предметы военной истории, а на стенах — не постеры с артистами, а старинные плакаты и газетные полосы.

«На многих листовках и документах есть так называемые «шайбы». Это материалы спецхрана. Если стояли две такие отметки, такой экземпляр мало кому выдавался — только для научной работы», — говорит экскурсовод, указывая на издания, разложенные по столу, как на книжной ярмарке в Олимпийском.

«Это игра… Хотя ее так можно называть только условно, — показывает хранитель на старинную коробочку с искусно сделанными лотками для мелких цветных фишек. — На самом деле это пособие для офицеров Генштаба . Эти фишки надо было раскладывать на игровом поле по определенным правилам. Сама игра 1849 года. Это одна из коробок только. Здесь донские казаки, артиллерия. Каждая фишка — полбатальона примерно, то есть человек 250-300».

В период Первой мировой войны Макаров дослужился до старшего унтер-офицера. Потом был ранен, попал в госпиталь и больше уже не служил. Свою коллекцию он собирал с 20-х до 60-х годов прошлого века. В феврале 65-го, после смерти хозяина, 3500 предметов из более чем 5000 попало в Библиотеку имени Ленина.

Вот полоска зигзагом по старинному погону офицера императорских времен — она означает, что носивший их человек был подполковником в отставке. Подобные детали можно разглядеть только вблизи, то есть в такие особые дни открытых дверей: за стеклом и на расстоянии двух метров они уже внимания не привлекают.

Рядом оригинальная папка с текстом присяги для военнослужащих-магометан (мусульман).

На соседнем столе — немецкие пропагандистские листовки времен Первой мировой войны, которые сбрасывались в окопы русских войск. Тут же листовка с портретом Гитлера. «Одна-единственная партизанская листовочка», — объясняет сотрудник библиотеки.

Хорошо сохранились немецкие пособия для служебного пользования, выпущенные в 1941 году, перед вторжением в СССР. В них подробно и наглядно (с картами) представлена вся полезная информация об украинских городах, через которые предстояло наступать фашистским соединениям.

Тут же книжки на русском языке, изданные в карманном формате. «Отечественные и зарубежные художественные издания, которые распространялись среди солдат, чтобы им было что почитать», — рассказывает экскурсовод.

А вот красивые цветные буклеты с улыбающимися людьми. Оказывается, это фашистские листовки, которые раздавали девушкам, угнанным в Германию, чтобы они не сопротивлялись захватчикам и не думали бежать.

Никакой свастики, никаких портретов Гитлера — немецкая пропаганда опиралась на порожденные репрессиями страхи: «Тысячи арестовывались ГПУ для того, чтобы дать возможность влиятельному комиссару или жиду их изнасиловать… Ваши кровопийцы заставляют вас непосильно работать и выжимают из вас все до последнего».

Несмотря на все очереди у подъездов и аншлаг на «БеспринцЫпных чтениях», собравшиеся люди не разогнали особую вековую тишину и покой в фондах Ленинки. Экскурсанты шли длинными коридорами за экскурсоводами, как хоббиты за Гендальфом по опустевшей Мории.

Тьма размыкалась и смыкалась сразу за этими группками: вот-вот выглянет древний разбуженный демон и пыхнет огнем на непрошенных гостей.

«Раньше здесь никаких сигнализаций не было, — развил тему пожарной безопасности директор библиотеки, беседуя с министром Мединским в одном из таких коридоров. — Вся эта система труб сделана за три года, с 1999-го по 2001-й. Через нее подается мелкодисперсная вода — туман. Уникальность в том, что до возникновения экстренной ситуации трубы остаются абсолютно сухими».