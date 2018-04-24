Открытые и динамичные. Радио Business FM работает в Челябинске уже 7 лет

19 апреля свой день рождения отмечала радиостанция Business FM Челябинск. «А мы уже начали принимать поздравления! 7 лет вещаем в Челябинске! Полет нормальный» — написали сотрудники радио на странице радиостанции в соцсети.

А вечером в тот же день они продолжили принимать поздравления в концертном зале «Родина».

Кто делает контент?

Надо сказать, что сейчас практически у каждого «традиционного» СМИ есть свои сайты и страницы в соцсетях. Все эти платформы не мешают друг другу, а наоборот — увеличивают число читателей и слушателей. Но, по мнению самих представителей СМИ, по охвату аудитории традиционные СМИ пока опережают свои интернет-ресурсы.

Пока у людей есть потребность в качественной журналистике — традиционные СМИ будут работать. Так считает заместитель генерального директора Business FM Москва Юрий Федутинов

— Сейчас принято обсуждать тему, что традиционные средства массовой информации — газеты, радио — переживают кризис. Непонятно, есть ли у них будущее и так далее. Говорят: интернет захватил все. Но интернет не производит контента. Мы — генераторы контента, — говорит он. — Только традиционные СМИ обеспечивают профессиональный подход к информации с учетом максимального числа читателей и слушателей. А на просторах интернета все это только собирается и интегрируется.

По мнению Федутинова, первое деловое радио хорошо развивается именно в российских регионах — даже более успешно, чем в Москве. «Скорее всего, это связано с тем, что в Москве более плотная конкуренция. По факту именно в российских городах у нашей радиостанции большая аудитория», — отмечает он.

Это подтверждает и статистика. Например, ежедневная аудитория радиостанции в Челябинске с каждым годом растет, и сегодня она составляет 55 тысяч человек. Третий раз подряд они становятся лучшими в стране на конкурсе региональной финансовой журналистики «Рублевая зона»; в этом году вернули себе звание лучшей информационной радиостанции в УрФО на конкурсе «Вместе-Радио».

Соединили бизнес и музыку

Что касается дня рождения радиостанции, то радийщики неуклонно соблюдают ими же рожденную традицию — приглашать на праздник представителей деловой элиты Южного Урала. В этом году они решили отметить свой седьмой день рождения в музыкально-классическом формате.

В концертном зале «Родина» для друзей и партнеров радиостанции выступил челябинский камерный оркестр «Классика» под управлением Адика Абдрухманова, подготовивший специально для мероприятия уникальную программу. Концерт вполне органично совместили с церемонией вручения ежегодной премии «Человек бизнеса».

— В этом году решили выбрать необычный формат. Думали, чем народ удивить? И поняли, что у нас своих звезд хватает, — рассказывает ответственный редактор радиострации Андрей Фролов . — Очень приятно, что идею поддержали Адик Абдурахманов, директор филармонии Алексей Пелымский и поэт Константин Рубинский , который стал ведущим церемонии.

По словам Андрея Фролова, «больше месяца мы посвятили подготовке — в хорошем смысле загорелись этим концертом». В программу были вплетены фрагменты музыкального оформления радио Business FM, на церемонии награждения в честь победителей звучал филармонический оркестр. «Наиболее частный комплимент, который я слышал после концерта, — ощущения от вашего праздника просто фантастические», — говорит Андрей Фролов.

Юрий Федутинов, в свою очередь, так сказал о коллегах из Челябинска: «У них все получается, потому что они открытые, креативные, динамичные, преданные своей радиостанции».