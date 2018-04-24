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Спор из-за подушек открыл глаза на проблему чести и достоинства
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Спор из-за подушек открыл глаза на проблему чести и достоинства 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Обсуждения в социальных сетях редко бывают приятными. Особенно, если речь о общегородских группах. Половина дискуссий на этих виртуальных площадках бессмысленны и беспощадны. Напоминают, специальную олимпиаду для недалёких людей, в которую стараются не ввязывать знающие ситуацию изнутри. Бывают исключения, но они скорее подтверждают правила. Однако, иногда, изначально бесперспективные темы раскрываются неожиданным образом.
24 апреля 2018 год в городском паблике «ЧП Нижневартовск» появилась анонимная жалоба на кардиологические отделения «Окружной клинической детской больницы». Жительница города пояснила, что сейчас лежит в больнице с ребёнком. По словам югорчаники, она случайно заглянула под наволочку на состояние подушки и обомлела. В детском отделение наперник весь в пятнах и комках. К посту прилагались фотографии не устроившей пациентку подушки.
Пост в течение часа собрал массу комментариев. Большинство насмешливого характера. Часть аудитории сразу же упрекнула подписчицу группы в излишней щепетильности.
«Автор в частной лечись больничке, может вам еще матрац «Аскона» положить?» — посоветовала анониму подписчица Мария Смирнова.
Некоторые пользователи встали на сторону больницы.
«Это они после дез.камеры такие! А вам если не нравится, ходите со своими! Начинаете всю глупость собирать!» — объяснила ситуацию подписчица сообщества Диляра Кондратьева-Сулейманова.
«Ну, невозможно каждому новую подушку выдать….их же не врачи такими делают, а сами люди. Если бы научились бережно относиться к чужому имуществу, тогда бы и вопросов не было….лежали в неврологии, не понравилась подушка нам, принесли свою и нет проблем подойдите к сестре хозяйке, она вам другую даст!» — воззвала к здравому смыслу Мария Хабибуллина.
Другие подписчики напомнили, что здравоохранение та сфера, которая существует за счёт налогов. Соответственно руководство больницы должно считаться с людьми.
«Все такие умные, слов нет, одни эмоции. Что ещё людям платно сделать? Может все-таки такие учреждения существуют за наш счёт? Так, то налоги оплачиваем, для чего? И так все платно, может ещё платить начнём за то, что на работу ходим?» — напомнила жителям города Виктория Егорова.
Естественно завязался спорт кто кому, что должен. Однако вопрос Виктории Егоровой заставил меня обратить внимание на одну закономерность. Когда кто-нибудь возмущается плохим сервисом, невыносимыми жилищными условиями или противоправными действиями. Большинство людей встают на сторону бюрократии. Упрекают пострадавшего за то, что тот акцентирует внимание на несущественных вещах. Обвиняют в предвзятости. Чаще всего это происходит, когда кто-то обращает внимание на отсутствие комфорта и цивилизованных условий.
К сожалению, как бы мы не старались, у нас по-прежнему не считается проблемой отсутствие ремонта в госучреждениях или муниципальных домах. Главное, что есть стены и фундамент, а остальное сделайте сами. Нет, привычки отстаивать свои права цивилизованно без скандалов и склок. По-прежнему многие люди уверены, что проблема решается криком, а не аргументами. Так же и в вопросах комфорта. Если в больнице есть врачи, крыша и стены значит грех жаловаться. Комфорт только для богатых.
Поэтому, на мой взгляд, нам нужна реформа достоинства. Человеческого достоинства нам россиянам югорчанам и ямальца необходимо себя полюбить и понять, что комфорта это не роскошь. Комфорт базовая потребность человека и за неё нет нужды переплачивать.
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