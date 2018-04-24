«Если нас вспомнят, я успокоюсь». Дождутся ли в Башкирии дети войны льгот?

Пенсионеры продолжают обращаться в редакцию с вопросом: почему у нас нет льгот детям, пережившим войну? Эта тема активно обсуждалась несколько лет назад. В Госсобрании РБ по предложению её председателя Константина Толкачёва поднимали вопрос социальной поддержки особой категории пенсионеров ещё в 2013 г. Но дальше дело не пошло.

В отчётах — достижения

Очередное письмо пришло от Клары Хасановой из посёлка Миловка Уфимского района.

«Я своего отца проводила на войну в 1941 году. Мне было тогда 7 лет. Больше его не видела, — пишет пенсионерка. — Он погиб на Украине в Волынской области, где сейчас бесчинствуют бандеровцы. Потерять близких людей на войне, пережить такое — это невозможно описать. Но почему-то мы забыты в Башкирии. По телевидению и в газетах наши руководители отчитываются о достижениях, значит, не так уж плохо у нас. Молодые руководители всё-таки мало знают, сытые, одетые, ко многому безразличные. А ведь во многих регионах помнят таких, как мы, даже им дают ежемесячное вознаграждение. Мне 5 мая исполнится 84 года, постараюсь дожить до Дня Победы. Если нас вспомнят, я успокоюсь».

Действительно, в некоторых регионах принято положение о «детях войны». Например, в Новосибирской, Амурской областях, Вологодской, Псковской, Иркутской и Тверской.

Льготы остались в Крыму, поскольку люди пользовались ими, находясь в составе Украины. Это надбавка к пенсии, обычно 1500 руб., единоразовая помощь ко Дню Победы или к другим торжественным датам. А также льготы при оплате коммунальных услуг, возможность бесплатного зубопротезирования, бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсация родственникам по проведенным ритуальным услугам. В Москве, Санкт-Петербурге и других регионах льгот таким пенсионерам нет.

На федеральном уровне эта категория граждан пока не признана, есть только законопроекты. Согласно им к «детям войны» относятся люди, родившиеся с 1927 по 1945 годы.

Уравнять в правах

В республике с 2012 года действует Башкирское отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны», добиваясь заслуженных привилегий для старшего поколения. Её председатель Александр Палтусов считает, что они появятся, когда Госдума наконец проголосует за этот закон. Принять постановление на уровне республики мешает отсутствие финансов.

«Мы добиваемся, чтобы детей войны уравняли в правах с ветеранами войны. На одного солдата, чтобы он мог воевать, приходилось шесть тружеников тыла, двое из них — дети войны. Сейчас в Башкирии таких 249 тысяч человек (от 73 до 90 лет), — рассказывает Александр Палтусов. — Сам я родился позже, занимаюсь общественным делом в память о родителях-фронтовиках. Мы проводим одиночные пикеты, 22 июня в Уфе организовываем митинг с требованием льгот. Обращался к главе РБ. Ответили, что такое станет возможным, когда появятся деньги. Раньше республика была донором, а теперь дотационная, сама ждёт финансирования из Москвы. Но хотя бы сделали бесплатным проезд в общественном транспорте».