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Стало известно о попытке превратить Эмму Уотсон в секс-рабыню
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Стало известно о попытке превратить Эмму Уотсон в секс-рабыню 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Знаменитости
Американская звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк, обвиняемая в причастности к секте Nxivm и продаже женщин в сексуальное рабство, пыталась завербовать звезду «Гарри Поттера» Эмму Уотсон, сообщают СМИ.
Мэк неоднократно обращалась к Уотсон в Twitter в 2016 году, приглашая ее присоединиться к «женскому движению». Впервые Мэк попыталась установить контакт с Уотсон в январе 2016 года, потом — в феврале и марте, передает Business Insider.
Сообщается, что Мэк использовала аналогичный подход в сообщениях к певице Келли Кларксон.
В субботу Мэк была арестована по обвинению в вербовке женщин в секту, где их заставляли заниматься сексом с главой Nxivm Китом Раньером и клеймили его инициалами.
Другая звезда сериала «Тайны Смолвиля», актриса Кристин Кройк, обвиняется в пособничестве при вербовке женщин в секту. В секте было 50 секс-рабынь.
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