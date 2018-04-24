Стало известно о попытке превратить Эмму Уотсон в секс-рабыню

Мэк неоднократно обращалась к Уотсон в Twitter в 2016 году, приглашая ее присоединиться к «женскому движению». Впервые Мэк попыталась установить контакт с Уотсон в январе 2016 года, потом — в феврале и марте, передает Business Insider.

Сообщается, что Мэк использовала аналогичный подход в сообщениях к певице Келли Кларксон

В субботу Мэк была арестована по обвинению в вербовке женщин в секту, где их заставляли заниматься сексом с главой Nxivm Китом Раньером и клеймили его инициалами.