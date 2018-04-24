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Отчетные мероприятия танцевальных коллектив прошли в центре «Северное Чертаново»
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Отчетные мероприятия танцевальных коллектив прошли в центре «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Пора весенних отчетных мероприятий наступила в Московском культурном центре «Северное Чертаново». Ансамбли «Калакар» и «Фуэте» провели праздничные концерты 21 и 23 апреля.
Как сообщалось в нашем издании ранее, коллектив индийского танца «Калакар» уже на протяжении 30 лет радует поклонников своим творчеством. В связи с такой круглой датой, в районном учреждении прошел настоящий фестиваль — «Любовь моя, Индия».
— Все прошло просто отлично! Была индийская кухня от нашего партнера. Многие себе рисовали на руке мехенди, я тоже не осталась в стороне. Сам концерт был просто потрясающий, шел часа полтора. Костюмы, макияж, украшения у девчонок были на высоте: очень все красиво и колоритно. В зале не было ни одного свободного места: конечно, родственники приходили поддержать выступающих, но и много гостей пришли просто посмотреть. На этот концерт мы пригласили оператора, он снял видео, которое будет готово через недели три. Мы даже взяли интервью у преподавателей ансамбля. Так, мы узнали, что в этом году коллектив ждет участие во многих российских конкурсах и не только российских, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» PR-менеджер МКЦ Юлия Филиппова.
Вчера в районном культурном центре прошло еще одно отчетное мероприятие: ансамбль «Фуэте» представил итоги творчества за год.
— На концертах «Фуэте» у нас всегда аншлаг! Выступало очень много маленьких деток. Программа концерта была похожа на зимний: просто были добавлены новые разученные композиции, а старые были усовершенствованы, — рассказала Юлия Филиппова.
Отметим, что уже завтра, 25 апреля, ансамбль «Фуэте» проведет еще один концерт — «Чтобы помнили…», посвященный Дню Победы.
Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/24/40257/
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