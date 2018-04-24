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В мае в Средиземном море пройдёт «XXIII Русская парусная неделя Volvo»
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В мае в Средиземном море пройдёт «XXIII Русская парусная неделя Volvo» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Самое масштабное российское яхтенное соревнование среди любителей стартует 5 мая у юго-западных берегов Турции. В этом году в регате примет участие рекордное количество команд — четыре десятка лодок и 250 яхтсменов. За семь дней и шесть гоночных стартов им предстоит преодолеть маршрут от Марти Марины (Орханье) до Мармариса.
Отправиться в регату может любой желающий — даже абсолютные новички без подготовки под присмотром опытных шкиперов за неделю освоят азы управления парусной лодкой. Каждый вечер на берегу яхтсменов будут ждать ужины в ресторанах и вечерние программы. Фото: «Русская парусная неделя Volvo»
Татьяна Александрова
директор по маркетингу Volvo Car Russia — Порядковый номер XXIII, которым отмечена предстоящая «Парусная неделя Volvo», позволяет смело называть эту регату легендарной. За прошедшие годы в ней приняли участие тысячи человек — среди них были и опытные яхстмены, и совсем новички. Удивительно, как наша регата объединила, подружила, влюбила в себя такое количество разных людей. Думаю, что главная причина в том, что «Русская парусная неделя» позволяет почувствовать вкус к жизни, дарит незабываемые впечатления и учит наслаждаться каждым моментом. Этот дух и настрой отлично отражают философию Volvo, которая строится вокруг человека. Узнать больше о «XXIII Русской парусной неделе Volvo» и записаться на регату можно на сайте sailweek.ru. Статьи по теме 13-я кругосветная парусная регата Volvo Ocean Race стартует в октябре Яхтинг — это не богачи, катающие моделей на катере, и не мужики в тельняшках. Это крутой способ иначе посмотреть на мир «Сила ветра» откроет школу капитанов в Парке Горького Необычное и крутое: что такое тренировка на спортивной яхте
Запись «В мае в Средиземном море пройдёт „XXIII Русская парусная неделя Volvo“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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