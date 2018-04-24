Ещё
Возле детского садика «Чайка» устроили огромную свалку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Возле детского садика «Чайка» устроили огромную свалку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Красноперекопском районе Ярославля уже много дней не вывозили мусор с контейнерной площадки. Баки на улице Закгейма возле дома № 13 набиты с горкой, а сама помойка разрослась почти в два раза — всё вокруг завалено отходами.
— Рядом с этой помойкой находится детский сад, — написал житель Ярославля в группе «Подслушано в Ярославле».
Во время прогулки дети из детского садика № 144, который называется «Чайка», вынуждены дышать всеми запахами, доносящимися с неубранной помойки.
В диспетчерском центре «Управдома Красноперекопского района», который обслуживает этот дом, рассказали, что необходимо узнать, кому принадлежит площадка.
— Если это наши баки, то можно оставить заявку и мы передадим её в «Альфа-групп» для вывоза мусора, но они могут принадлежать ТСЖ, тогда с вывозом мусора должны разбираться собственники, — рассказали в диспетчерской службе.
Если на Перекопе мусор не вывозят, то в Ленинском районе нашли ещё более экзотический способ: коммунальщики закидали его в подъезд дома.
76.ru: последние новости
Рейтинг клещевых мест: в каком районе Ярославля опаснее В Ярославле фанаты Димы Билана во время концерта испугались за жизнь певца Пончиковая Костюшкина вместо картинга: кочующий ларёк поставили на Даманском острове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как уходили знаменитости4
Знаменитости, которых подменили двойниками6
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение