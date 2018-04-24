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Первомайского шествия профсоюзов в Калуге не будет
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Первомайского шествия профсоюзов в Калуге не будет 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В этом году впервые за много лет первомайского шествия профсоюзов в Калуге не будет. В программе праздничных мероприятий, опубликованной на официальном сайте городской управы его, во всяком, случае, нет. Главным событием Первомая станет митинг солидарности, который на Театральной площади проведет Калужский областной совет профсоюзов. Митинг завершится праздничным концертом с участием заслуженной артистки России Лидии Музалевой, заслуженного артиста Приднестровско-Молдавской республики Игоря Милюкова, студии современного искусства «Тонус Арт», студия эстрадной песни «Веселая компания» и центр хореографического воспитания «Вива Данс». Концертную программу подготовил и центральный парк культуры и отдыха. Там концерт начнется в 14.00. Начнется празднование Первомая в 10.00 с открытия Доски почета на Московской улице. Коммунисты в программу празднования Первомая, главным событием которого обычно становится шествие по маршруту площадь Победы-площадь Старый торг, пока корректив не вносили.
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