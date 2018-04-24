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Произведения Рахманинова и Вебера прозвучали в библиотеке на Велозаводской
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Произведения Рахманинова и Вебера прозвучали в библиотеке на Велозаводской 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В библиотеке № 124 на Велозаводской улице 21 апреля прошли мероприятия в рамках ежегодной акции «Библионочь-2018». Для гостей была организована разнообразная программа. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.
— Прекрасный концерт, открытие чудесной выставки, занимательный квест, конкурс — все это было незабываемо! Мы рады были видеть всех гостей! В концерте прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов: «Ноктюрн» Г. Сальникова, «Вокализ» С. Рахманинова, «Хор охотников» К. М. Вебера, «Ночь» А.Рубинштейна, «В этой роще берёзовой» («Иволга») К. Молчанова, «Розовая пантера» Генри Манчини, — сообщила Арутюнян.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (ео)
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