Произведения Рахманинова и Вебера прозвучали в библиотеке на Велозаводской

В библиотеке № 124 на Велозаводской улице 21 апреля прошли мероприятия в рамках ежегодной акции «Библионочь-2018». Для гостей была организована разнообразная программа. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Гоар Арутюнян.

— Прекрасный концерт, открытие чудесной выставки, занимательный квест, конкурс — все это было незабываемо! Мы рады были видеть всех гостей! В концерте прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов: «Ноктюрн» Г. Сальникова, «Вокализ» С. Рахманинова, «Хор охотников» К. М. Вебера, «Ночь» А.Рубинштейна, «В этой роще берёзовой» («Иволга») К. Молчанова, «Розовая пантера» Генри Манчини, — сообщила Арутюнян.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Велозаводская, дом 11/1. (ео)