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Детскую площадку на Клязьминской улице привели в порядок
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Детскую площадку на Клязьминской улице привели в порядок 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 8, корп. 2 по Клязьминской улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке сломаны подвесные игровые конструкции.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«На детском игровом комплексе выполнены работы по ремонту деревянных конструкций на подвесной лестнице (переходе). Малые архитектурные формы находятся в исправном состоянии. Площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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