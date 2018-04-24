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В Санкт-Петербурге члены Общественного совета приняли участие в качестве членов жюри в отборочном туре фестиваля искусств «Путь славы»
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В Санкт-Петербурге члены Общественного совета приняли участие в качестве членов жюри в отборочном туре фестиваля искусств «Путь славы» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23 апреля 2018 года состоялся Специальный отборочный тур V Российского суворовского патриотического фестиваля искусств.
Участниками мероприятия стали воспитанники специальных учреждений закрытого типа, социальных приютов и детских домов, социально-реабилитационных центров. Также в конкурсе заочно приняли участие обучающиеся «Обуховского училища № 4». Учреждение ведёт свою образовательную деятельность на территории исправительных колоний УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В состав жюри вошли общественные и культурные деятели, а также звёзды театра и кино. Среди почётных гостей и членов жюри такие известные лица, как член Общественного совета при ГУ МВД России, певец и музыкант Максим Леонидов, директор Государственного мемориального музея А. В. Суворова Владимир Гронский, режиссёр Культурного центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Весёлкин и др.
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