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В июле состоится фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
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В июле состоится фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль откроется в усадьбе Скорняково-Архангельское. Посетители фестиваля словно перересутся в XIX век, побывают в реконструированном населённом пункте прошлого, соприкоснутся с историей, почувствуют ушедшую эпоху. Тайны усадьбы словно оживут на интрактивной площадке фестиваля исторической реконструкции. Гостям фестиваля предстоит узнать, как в Скорняково-Архангельском оказалось пианино Грибоедова, чем были связаны граф Чернышёв и Екатерина Великая, почему граф Муравьёв-Карский самостоятельно спроектировал скотный двор усадьбы. Днём посетители фестиваля побывают на сенокосе в поле, а вечером посетят настоящий бал. Адрес проведения: Липецкая область, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23  Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
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