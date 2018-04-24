В июле состоится фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»

Фестиваль откроется в усадьбе Скорняково-Архангельское. Посетители фестиваля словно перересутся в XIX век, побывают в реконструированном населённом пункте прошлого, соприкоснутся с историей, почувствуют ушедшую эпоху. Тайны усадьбы словно оживут на интрактивной площадке фестиваля исторической реконструкции. Гостям фестиваля предстоит узнать, как в Скорняково-Архангельском оказалось пианино Грибоедова, чем были связаны граф Чернышёв и Екатерина Великая, почему граф Муравьёв-Карский самостоятельно спроектировал скотный двор усадьбы. Днём посетители фестиваля побывают на сенокосе в поле, а вечером посетят настоящий бал. Адрес проведения: Липецкая область, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23 Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.