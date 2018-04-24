Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 апреля

9:30 — Пресс-тур по объектам наружного освещения в ТиНАО.

10:00 — Конференция «Небоскребы России: новые тренды и возможности».

10:30 — Форум Госзаказ.

11:00 — Пресс-конференция, посвященная презентации книги «Археология Москвы: древние и современные горизонты».

11:00 — Пресс-конференция на тему: «Новая Москва — новые возможности».

11:30 — Презентация результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы».

12:00 — Пресс-конференция начальника инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ Александра Тучина «Готовность московских аттракционов к весенне-летнему сезону».

12:00 — Первое заседание экспертного совета открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

12:30 — Российская неделя ГЧП (государственно-частное партнерство).

13:00 — Подписание соглашения между ЦППК и Российским союзом туриндустрии о развитии внутреннего туризма, а также выступление директора по продвижению новых проектов ОАО «Центральная ППК» Вадима Мишанина «Электропоезда как альтернативный транспорт для детского туризма».

15:00 — Пресс-конференция, посвященная спортивному празднику «Россия любит футбол!».

15:00 — Пресс-показ фильма «Собибор» и творческая встреча с режиссером и исполнителем главной роли Константином Хабенским

16:00 — Заседание комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

16:00 — Открытие мемориальной доски главному архитектору Москвы 1934-1941 гг. Сергею Чернышеву

Фотоматериалы:

11:00 — Пресс-конференция на тему: «Новая Москва — новые возможности».

11:00 — Пресс-показ выставки «Скульпторы и livre d’artiste.

11:00 — Презентация результатов исследования влияния ЧМ-2018 на экономическую, социальную и экологическую сферы.

12:30 — Всероссийская информационная акция „Узнай о своих долгах“ УФССП России по Москве на Белорусском вокзале.

15:00 — Пресс-показ фильма „Собибор“ и творческая встреча с режиссером и исполнителем главной роли Константином Хабенским.

16:00 — Открытие мемориальной доски главному архитектору Москвы 1934-1941 гг, автору Генплана Москвы 1935 года Сергею Евгеньевичу Чернышеву.

16:30 — Открытие Музея моды Александра Васильева на ВДНХ.

18:45 — Премьерный показ фильма Константина Хабенского „Собибор“.

19:30 — Церемония закрытия Российских программ 40-го Московского международного кинофестиваля.

20:00 — Мультимедийное шоу „Высоцкий 80. Я жив! Снимите черные повязки!“ в ГЦКЗ „Россия“.