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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 25 апреля 

Агентство «Москва» 57 минут назад
9:30 — Пресс-тур по объектам наружного освещения в ТиНАО.
10:00 — Конференция «Небоскребы России: новые тренды и возможности».
10:00 — Заседание Мосгордумы.
10:30 — Форум Госзаказ.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная презентации книги «Археология Москвы: древние и современные горизонты».
11:00 — Пресс-конференция на тему: «Новая Москва — новые возможности».
11:30 — Презентация результатов исследования «Оценка влияния чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферы».
12:00 — Пресс-конференция начальника инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ Александра Тучина «Готовность московских аттракционов к весенне-летнему сезону».
12:00 — Первое заседание экспертного совета открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем».
12:15 — Пресс-конференция заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
12:30 — Российская неделя ГЧП (государственно-частное партнерство).
13:00 — Подписание соглашения между ЦППК и Российским союзом туриндустрии о развитии внутреннего туризма, а также выступление директора по продвижению новых проектов ОАО «Центральная ППК» Вадима Мишанина «Электропоезда как альтернативный транспорт для детского туризма».
15:00 — Пресс-конференция, посвященная спортивному празднику «Россия любит футбол!».
15:00 — Пресс-показ фильма «Собибор» и творческая встреча с режиссером и исполнителем главной роли Константином Хабенским.
16:00 — Заседание комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.
16:00 — Открытие мемориальной доски главному архитектору Москвы 1934-1941 гг. Сергею Чернышеву.
Фотоматериалы:
11:00 — Пресс-конференция на тему: «Новая Москва — новые возможности».
11:00 — Пресс-показ выставки «Скульпторы и livre d’artiste.
11:00 — Презентация результатов исследования влияния ЧМ-2018 на экономическую, социальную и экологическую сферы.
12:30 — Всероссийская информационная акция „Узнай о своих долгах“ УФССП России по Москве на Белорусском вокзале.
15:00 — Пресс-показ фильма „Собибор“ и творческая встреча с режиссером и исполнителем главной роли Константином Хабенским.
16:00 — Открытие мемориальной доски главному архитектору Москвы 1934-1941 гг, автору Генплана Москвы 1935 года Сергею Евгеньевичу Чернышеву.
16:30 — Открытие Музея моды Александра Васильева на ВДНХ.
18:45 — Премьерный показ фильма Константина Хабенского „Собибор“.
19:30 — Церемония закрытия Российских программ 40-го Московского международного кинофестиваля.
20:00 — Мультимедийное шоу „Высоцкий 80. Я жив! Снимите черные повязки!“ в ГЦКЗ „Россия“.
Агентство «Москва»: последние новости
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