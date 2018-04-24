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Улица полна неожиданностей
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Улица полна неожиданностей 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Лето — время активного отдыха. Подростки проводят много времени на улице, загорают и купаются, благо в Москве откроется не менее десятка пляжей. А еще этим летом будет проходить чемпионат мира по футболу. Событие, конечно, очень радостное, но многие подростки окажутся в непривычной ситуации — среди десятков тысяч людей, среди фанатов, которые могут быть чем-то расстроены и вести себя неадекватно. Как обезопасить себя? Мы подготовили памятку об основных правилах поведения подростков в городе.
Чтобы о лете остались только хорошие воспоминания, нужно соблюдать основные правила безопасного поведения в городе.
— Дети обожают подражать взрослым, — говорит психолог Юлия Чулюканова, — однако перенимают и вредные привычки, например, переходить на красный свет светофора. Так что я советую ко всему относиться критически и думать своей головой.
Подростки рьяно отстаивают свою независимость — и родители уже с этим смирились.
— Но подумайте о том, что показатель взрослости — это не уехать гулять на весь день, не сообщив родителям, где вы будете. Как раз наоборот, — продолжает эксперт. — Взрослый человек никогда не заставит близких волноваться. Поэтому не забывайте сообщать родителям, с кем и куда вы пошли, когда вернетесь, если задерживаетесь, позвоните.
В случае, если с вами что-то, не дай бог, случится, вас будет легче найти.
Нередко подростки, отстаивая свою правоту, вступают в конфликты с окружающими. От синяков никто не застрахован.
— Однако если на вас напали хулиганы и требуют отдать деньги и карманные вещи, то лучше остаться здоровым, чем защищать свое имущество, рискуя быть избитым. Немало случаев, когда именно подростки, став жертвой ограбления, оказывают сопротивление, — говорит Юрий Копылов, полковник полиции в отставке. — Для мальчика это нормально. Но такое поведение может быть оправдано, если нападающих один или двое, они не вооружены, а дело происходит в людном месте. Если нападающих несколько и они с оружием, то лучше отдать имущество, а потом как можно быстрее обратиться в полицию.
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