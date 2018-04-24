Позвони и выиграй билет на концерт «Незабываемоё» Олега Митяева

Вечер доброй авторской песни от Народного артиста России Олега Митяева пройдет в среду, 25 апреля, в КСК «Вознесенский». Чтобы выиграть билеты нужно всего лишь позвонить в редакцию и назвать свою любимую песню популярного исполнителя. Возможность бесплатно попасть на концерт получат три первых дозвонившихся ярославца.

Мы ждем ваших звонков ровно в 11 часов в среду, 25 апреля.

Те, кто не успеют дозвониться в редакцию, могут получить скидку (билет за 1000рублей вместо 1800) назвав кодовое слово «Гольфстрим» по номеру 92-54-77.