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Позвони и выиграй билет на концерт «Незабываемоё» Олега Митяева
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Позвони и выиграй билет на концерт «Незабываемоё» Олега Митяева 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Вечер доброй авторской песни от Народного артиста России Олега Митяева пройдет в среду, 25 апреля, в КСК «Вознесенский». Чтобы выиграть билеты нужно всего лишь позвонить в редакцию и назвать свою любимую песню популярного исполнителя. Возможность бесплатно попасть на концерт получат три первых дозвонившихся ярославца.
Телефон редакции «АиФ-Ярославль»: 58-31-89.
Мы ждем ваших звонков ровно в 11 часов в среду, 25 апреля.
Те, кто не успеют дозвониться в редакцию, могут получить скидку (билет за 1000рублей вместо 1800) назвав кодовое слово «Гольфстрим» по номеру 92-54-77.
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