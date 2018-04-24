Помощь детям: благотворительный бал прошел в Сергиевом Посаде

Благотворительный бал состоялся в Сергиевом Посаде. Его главная цель ‐ помочь детям, которые страдают от нарушений опорно‐двигательного аппарата. В этот раз деньги собирали не только от продажи билетов, но и с помощью «Аукциона доброты». Какие выставили лоты и скольким детям теперь окажут помощь, узнал «360».

Главная цель собравшихся на мероприятии — помощь подопечным центра «Время надежды». Дети, многие из которых с трудом могут ходить, благодаря этому балу получат шанс

когда-нибудь

тоже выйти на паркет и закружиться в вальсе. Все собранные средства отправят на реабилитацию.

В прошлый раз аукцион прошел очень удачно. Средств, которые мы собрали, хватило на два года работы нашего центра. У нас работает много специалистов, мы оказываем помощь большому количеству детей района

Для гостей бала действовал строгий

дресс-код: дамы — в платьях в пол, кавалеры — во фраках. Посетителям организовали бальный салон, где звучала музыка разных исторических эпох. Ключевым же событием стал «Аукцион доброты». Живопись, графику, иконы передали местные мастера.

Художники всегда откликаются на подобные мероприятия. Принесли гораздо больше работ, чем можно было здесь выставить. Пришлось сделать строгий отбор

Сергиево-Посадского

Союза художников.

Десятки лотов выставили заранее, чтобы каждый участник аукциона мог детально их рассмотреть и сделать выбор.

Мне приятно, что этот формат был поддержан. Из обычного аукциона он модернизировался в более пафосное, но почему бы и нет? Важен результат

Аукцион продолжался два часа. Его участники были настроены приобрести все выставленные лоты, понимая, что вырученные деньги пойдут на благое дело. Икона Владимирской Божьей Матери мастера Виктории Сорокиной , приобретенная на аукционе, была передана центру «Время надежды».

Я хочу не забрать с собой, а подарить центру «Время надежды» для поддержки детей

— Сергей Тостановский, первый замглавы администрации

Сергиево-Посадского

района.

Больше миллиона рублей собрали на аукционе в рамках бала. На эти деньги помогут

35-ти детям. Реабилитационный курс начнется уже в мае.